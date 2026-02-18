Markus Klörs bleibt Cheftrainer beim MTV Egestorf

Markus Klörs (l.) und Fabiano Curia (r.) haben beim MTV Egestorf verlängert – Foto: Andreas Hannig

Der Bezirksligist MTV Egestorf hat personelle Klarheit geschaffen. Der Tabellendritte der Bezirksliga Lüneburg 2 wird auch in der kommenden Saison von Markus Klörs trainiert. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, einigte man sich nach Gesprächen in der Winterpause auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit.

Klörs ist erst seit dieser Spielzeit Cheftrainer am Ahornweg. Auch Fabiano Curia bleibt dem MTV erhalten und wird weiterhin als Co-Trainer und Torwarttrainer fungieren. Beide möchten den eingeschlagenen Weg fortsetzen und den angestoßenen Generationswechsel weiter begleiten. Dabei können sich beide auf ein stabiles Fundament verlassen, denn nahezu alle Spieler des aktuellen Kaders haben dem Trainerteam bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Markus Klörs zeigte sich zufrieden mit der schnellen Einigung und verwies auf die gemeinsame Entwicklung innerhalb der Mannschaft. „Nachdem ich mich eher zufällig in der Rolle des Coaches wiedergefunden habe, hat es nicht lange gedauert Feuer und Flamme für die kommenden Aufgaben zu werden. Wir leben einen unglaublichen Zusammenhalt, welcher sich Gott sei Dank auch in sportlichem Erfolg wiederspiegelt. Bei all dem Committment aus dem Team und der großartigen Kollaboration mit Fabiano habe ich nicht lange überlegt. Ich freue mich einfach, dass wir frühzeitig Klarheit fürs nächste Jahr haben“, erklärte Klörs auf dem Instagram-Kanal des MTV Egestorf.