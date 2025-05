– Foto: Mario Sachsenweger

Markus Kleine-Tebbe vor Abschied aus Peckeloh: "Bin offen für alles" Der langjährige Trainer des Westfalenligisten im FuPa-Interview. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 1 SC Peckeloh Markus Kleine-Tebbe

Im Juni 2025 endet für Markus Kleine-Tebbe seine elfjährige Amtszeit als Cheftrainer des SC Peckeloh. FuPa Westfalen hat mit Kleine-Tebbe über seine Zeit im Wöstenstadion, die prägendsten Momente und seine Zukunftspläne gesprochen.

>>> Nach elf Jahren – Kleine-Tebbe macht im Sommer Schluss in Peckeloh FuPa Westfalen: Markus, im Sommer endet deine Zeit als Cheftrainer des SC Peckeloh nach stolzen elf Jahren. Ist dir schon bewusst, dass du in ein paar Wochen nicht mehr an der Seitenlinie des SCP stehen wirst? Welche Emotionen überwiegen aktuell?

Markus Kleine-Tebbe: Die Entscheidung im Winter zu treffen, war nach so langer Zeit sicher nicht einfach. In der Zwischenzeit drehte sich dann viel um den sportlichen Alltag – und jetzt, wo das Ende näher rückt, wird einem bewusst, was man alles zurücklässt. Die Kabine, die Fans, das tägliche Miteinander. Natürlich ist da auch ein bisschen Wehmut dabei, aber auch viel Dankbarkeit. Wir können mit Stolz auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Jetzt heißt es, offen sein für das, was kommt. FuPa Westfalen: Seit Ende Dezember steht ja fest, dass ab Sommer Schluss sein wird. Wie kam es zu der Trennung und wie schwer ist es dir gefallen, kein zwölftes Jahr dranzuhängen?

Markus Kleine-Tebbe: Die Gespräche waren immer offen und fair. Es gab mehrere Gründe – auf beiden Seiten – für den Entschluss. Nach so vielen Jahren wollten wir vielleicht einfach mal etwas Neues erleben. Viele Spieler kennen mich seit ihrer Jugend, da kommt irgendwann der Moment, wo sich alles wiederholt. Der Entschluss wuchs in mir, und auch wenn es nicht leicht war: Nach elf Jahren darf man auf eine besondere gemeinsame Zeit zurückblicken.

Ein SC Peckeloh ohne Markus Kleine-Tebbe an der Seitenlinie ist eigentlich kaum vorstellbar. – Foto: Stefan Wietzorek

FuPa Westfalen: Blicken wir doch mal auf deine Amtszeit im Wöstenstadion zurück: Was waren eure prägendsten Momente und Erfolge? Wo ist man vielleicht noch einmal stärker

zusammengewachsen? Markus Kleine-Tebbe: Es gibt so viele besondere Momente: Drei Kreispokalsiege, acht Hallenmeistertitel, der Aufstieg in die Westfalenliga, das Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 4000 Zuschauern, unvergessliche Kabinenpartys, Busfahrten, Nächte am Schweinebrunnen. Aber auch schwierige Phasen mit Verletzungen oder privaten Schicksalen, die uns zusammengeschweißt haben. Ich kann da keinen Moment herausheben – es war eine unglaublich bereichernde Zeit mit tollen Menschen. "Das macht mich sehr stolz" FuPa Westfalen: Trainer, die elf Jahre am Stück ein Team coachen, sind heutzutage eher selten gesehen. Was hat die langfristige Zusammenarbeit in Peckeloh möglich gemacht? Markus Kleine-Tebbe: Anfangs war die Skepsis da – da ich als Spieler für Oesterweg gespielt habe und die Spiele gegen Peckeloh immer ganz besonders waren (lacht). Aber im Laufe der Jahre sind echte Freundschaften entstanden. Es braucht ein Umfeld, das passt – und das war hier absolut der Fall. Persönlich habe ich viel gelernt, auch menschlich. Peckeloh ist ein familiärer Verein, und den Spagat zwischen diesem Charakter und professionellem Anspruch zu halten, war sicher ein Schlüssel für die lange Zeit. FuPa Westfalen: Wie hat sich der SC Peckeloh in deiner Zeit als Trainer weiterentwickelt? Markus Kleine-Tebbe: Als ich begann, steckten wir im Abstiegskampf der Landesliga. Wir haben auf junge Spieler gesetzt, auf eigene Jugend, und das war nicht immer populär. Aber heute stehen wir als etablierter Westfalenligist da, haben sogar Aufstiegsspiele zur Oberliga bestritten. Spielerisch haben wir uns enorm entwickelt – von einer kämpfenden Mannschaft zu einem dominanten Team mit klarer Spielidee. Das macht mich sehr stolz.

Im Sommer 2024 gewann der SC Peckeloh (5:4 n.E. gegen den VfL Theesen) den dritten Bielefelder Kreispokal unter der Leitung von Kleine-Tebbe. – Foto: Benjamin Hanke

FuPa Westfalen: Wie es nach dem Saisonende bei dir weitergeht, ist Stand jetzt ja noch offen. Wie sieht deine Zukunft aus? Was kommt für dich in Frage? Markus Kleine-Tebbe: Ich habe mir zunächst bewusst etwas Abstand genommen, um die intensive Zeit bei Peckeloh sacken zu lassen und den Fokus voll auf mein Team zu richten. Jetzt, wo die Saison zu Ende geht, merke ich, wie sehr mir das Planen einer neuen Spielzeit fehlt – Gespräche mit Spielern führen, Kader gestalten, Abläufe organisieren. Das gehört für mich einfach dazu. Ich bin offen für alles – mein Ziel ist es, eine Mannschaft zu prägen, meine Handschrift zu hinterlassen. Ob das in der Oberliga, Bezirksliga oder woanders ist, hängt von den Menschen, der Idee und dem Vertrauen ab. Es muss einfach passen. "Möchte etwas mitgestalten, etwas entwickeln" FuPa Westfalen: Gab es bereits Anfragen oder erste Gespräche? Kannst du dir auch eine Pause oder eine anderweitige Funktion im Fußball vorstellen? Markus Kleine-Tebbe: Ja, es gab Gespräche. Aber für mich zählt nicht nur die Liga oder der Name – es geht um die Idee, die Menschen, das Vertrauen. Ich muss spüren, dass man eine gemeinsame Richtung hat. Ich bin offen, aber ich gehe nur dorthin, wo ich das Gefühl habe: Das passt. Und ob das eine neue Liga ist, ein anderes Umfeld oder sogar eine andere Funktion – das entscheide ich aus dem Bauch heraus. FuPa Westfalen: Was wäre dir bei einer neuen Aufgabe besonders wichtig? Markus Kleine-Tebbe: Die Menschen. Die Idee hinter dem Projekt. Eine klare Philosophie. Ich muss Vertrauen spüren und wissen, wohin die Reise gehen soll. Wenn das passt, bin ich offen für alles. Ich möchte nicht einfach irgendwo dabei sein, sondern etwas mitgestalten, etwas entwickeln.

Die Zukunft von Markus Kleine-Tebbe ist noch offen. – Foto: Dennis Bleck