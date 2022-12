Markus Hilmer verlängert beim SV Schlebusch Landesliga, Staffel 1: Trainer Markus Hilmer hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

Kein Aufstieg zum Abschied

In Weiden wollte Hilmer sein Team dahin führen, wo er den SV 2011 verlassen hatte: In die Bezirksliga. In der vergangenen Saison hatte er das Team dann soweit, dass es wohl aufstiegsreif war. Denkbar knapp reichte es am dann doch nicht zum Aufstieg. Der SC Elsdorf setzte sich mit einem Punkt Vorsprung nicht. Zu diesem Zeitpunkt war aber schon klar, dass Hilmer in einer möglichen Bezirksliga-Saison nicht mehr mit von der Partie sein würde, der 50-Jährige hatte Monate vor Saisonende seinen Abschied bekannt gegeben.

Wohin ihn sein Weg führen würde, war da noch nicht klar. Ende Juni dann schon: Der Wechsel zu Landesligist SV Schlebusch stand fest. Und die Verantwortlichen beim Landesligisten scheinen mit der Arbeit des Cheftrainers zufrieden zu sein: Am Mittwochabend gab der SVS seine Vertragsverlängerung um eine Saison bekannt. Damit herrscht schon früh Klarheit auf der einflussreichsten sportlichen Position.