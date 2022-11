Markus Brucks verlängert als Trainer der DJK Barlo Kreisliga A Rees-Bocholt: Die DJK Barlo hat den Vertrag mit Trainer Markus Brucks über das Saisonende hinaus verlängert.

Aktuell belegt die DJK in der Kreisliga A Rees-Bocholt den 13. Tabellenplatz. In 15 Spielen konnte die Mannschaft vier Duelle gewinnen und spielte fünfmal Remis. Zusammen mit den sechs Niederlagen kommt die Elf so auf derzeit 17 Zähler. Der Trend zeigte zuletzt deutlich nach oben, seit mittlerweile sechs Spielen ist Barlo ungeschlagen, doch auch die Konkurrenz punktet fleißig, sodass der Abstand zu den unteren Tabellenregionen nicht so groß ist, wie es sich die Verantwortlichen wünschen würden. "Wir können mit den Top-Mannschaften mithalten, das haben wir schon mehrfach in dieser Saison gezeigt. Und die jüngsten Ergebnisse stimmen: Wir haben seit sechs Spielen nicht mehr verloren. Wir haben generell gute Spiele abgeliefert, bis auf das Spiel gegen Fortuna Millingen", resümiert Brucks die vergangenen Wochen.

Weiter geht es für Barlo am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SV Bislich. Der steht mit fünf Punkten weniger als die DJK auf dem 16. Rang im Klassement und damit einem direkten Abstiegsplatz. Umso wichtiger scheint es da, dass die Aufwärtstrend fortgesetzt und die Ungeschlagen-Serie ausgebaut wird. So kann bei noch vier anstehenden Spielen in diesem Jahr der Grundstein für ein kleines Polster gelegt werden und eine sorgenfreie Winterpause kommen.