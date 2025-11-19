Markus Bozans Ziele mit dem SC Meso-Nassau

Das waren Zeiten: 2025 stieg Markus Bozan mit dem SC Mesopotamien in die Gruppenliga auf. Nun könnte in der A-Liga erneut ein Aufstieg drin sein. – Foto: Tom Klein - Archiv

Wiesbaden. Fast 4000 Tage ist es her, dass der SC Meso-Nassau Wiesbaden in der Saison 2014/15 nach dem 4:2-Sieg gegen die Reserve des FV Biebrich 02 die Meisterschaft in der Kreisoberliga feierte. 151 Fotos umfasst die Galerie des Meisterspieltags auf FuPa.Net. Das erste Bild zeigt Markus Bozan – lächelnd und von seinem Meisterkader auf Händen getragen. „Das war meine schönste Zeit als Fußballer. Wir hatten eine unvergessliche Saison und sind mit 83 Punkten aufgestiegen“, erinnert sich Bozan noch an viele Details der Aufstiegssaison. Nie spielte eine Meso-Mannschaft höher. Bozan und seine Mitstreiter schrieben damit Vereinsgeschichte. Als entsprechend spektakulär wurde im Fußballkreis Wiesbaden die Rückkehr des Meistermachers nach knapp zehn Jahren Abstinenz zur Saison 2024/25 vernommen. Dort ist der 35-jährige nun aber weit weg von Jubelbildern nach Kreisoberliga-Meisterschaften. Nach dem 5:0 über den FC Narod II als A-Liga-Sechster aber nur drei Zähler von Spitzenreiter Türkischer SV entfernt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Spricht man mit dem Mittelfeldstrategen über seine Zielsetzungen mit Meso-Nassau, wird sofort klar, dass die Erfolge vergangener Tage der offensichtliche Taktgeber sind. „Der Verein gehört nicht dorthin, wo er aktuell steht. Wir wollen an die erfolgreichen Jahre hier anknüpfen und schnellstmöglich aus der Liga kommen. Die A-Liga soll nur eine Zwischenstation sein“, spricht Bozan Klartext.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr SC Meso-Nassau Wiesbaden Meso-Nassau 1. FC Naurod Naurod II 5 0 Abpfiff Dabei ist der Spielertrainer beim besten Willen kein Traumtänzer, sondern sich der Baustellen seines Herzensvereins durchaus bewusst. So hat er Meso-Nassau doch als Abstiegskandidat übernommen. „Als ich hier wieder angefangen habe, wusste ich, dass mich eine große Aufgabe erwartet. Über Jahre ging es hier bergab. Es gab keinen wirklichen Trainingsbetrieb. Mir war erst mal wichtig, dass die Leute im Verein wirklich etwas verändern wollen.

Der Vorstand ist mittlerweile deutlich besser besetzt und das konnte mir zugesichert werden“, berichtet er. Zum Start mussten erst einmal Neuzugänge her. Die wurden angesichts guter Kontakte im Fußballkreis schnell gefunden. Zwei davon: Torwart Messi Azar und Stürmer Aleksandr Karapetyan. Meso-Nassau ist mit Sicherheit der A-Ligist mit den größten Namen. Ex-Profi Karapetyan lief für Armenien in der EM-Quali und Nations League auf, Torhüter Messi Azar ist unter anderem nach Verbandsliga-Jahren beim Türkischen SV in der Region bekannt. „Wir kennen Markus seit der Kindheit und haben bei Grün-Weiß gemeinsam in der Jugend gespielt. Wir sind seitdem befreundet und haben oft davon gesprochen, noch mal gemeinsam zu spielen“, berichtet Messi Azar von einem Wunsch, den man sich mittlerweile erfüllte.