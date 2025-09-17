Markus Berft neuer Coach des TSV Flossenbürg

Unter mehreren Bewerbern, die sich um die freie Trainerstelle beworben hatten, ist die Wahl nun auf den Schnaittenbacher, der zuvor unter anderem den FC Kaltenbrunn und den TSV Pressath gecoacht hatte, gefallen. „Die Spartenleitung des TSV Flossenbürg freut sich, mit Markus Berft einen erfahrenen und motivierten Trainer für unsere erste Mannschaft gefunden zu haben“, heißt es in einer an FuPa versandten Pressemitteilung. „Wir sind uns einig, dass Markus den eingeschlagenen Weg fortführt, unsere junge Mannschaft, die ausschließlich aus Spielern der eigenen Jugend besteht, weiterentwickelt und die angestrebten Ziele erreicht. Wir wünschen Markus für die vor uns liegende gemeinsame Zeit viel Erfolg“, so die Erklärung der Verantwortlichen der Fußballer weiter.



Markus Berft freut sich auf die neue Herausforderung bei einem ambitionierten Verein. Im Gespräch mit FuPa berichtet er unter anderem, warum er die doch lange Fahrstrecke von fast 40 Kilometern zu Training und Spiel vom Wohnort aus nach Flossenbürg gerne auf sich nimmt: „Nach dem überraschenden Aus beim TSV Pressath, dachte ich nicht, dass ich so schnell wieder an der Seitenlinie stehen würde. Dass es dann doch anders kam, freut mich sehr. Neben ein paar lockeren Gesprächen mit anderen Vereinen, kam auch der Kontakt zum TSV Flossenbürg zustande. Im persönlichen Gespräch mit den Verantwortlichen kristallisierte sich für mich schnell heraus, dass wir auf einer Wellenlänge sind und die gleichen Vorstellungen vom Fussball haben. Hinter all den mir wichtigen Punkten – der TSV besitzt eine sehr gute Vereinsführung und eine junge, motivierte Mannschaft, die ihre gesteckten Ziele klar verfolgt – konnte ich im Laufe des Gesprächs einen Haken machen. Besonders war ich vom sehr starken Teamspirit angetan. Diesen Teamgeist habe ich auch in den zwei Spielen, die ich mir angeschaut habe, gespürt. Die Jungs wissen, was sie wollen und zeigen das auch auf dem Platz. Über die Zusage, ein paar Tage nach dem persönlichen Gespräch, hab ich mich dann tatsächlich sehr gefreut, da es für mich ein Match auf ganzer Linie ist. Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame Zeit unter der Burgruine“, so der neue Mann auf der Flossenbürger Kommandobrücke.



Der Einstand an der Außenlinie hätte für Markus Berft nicht perfekter verlaufen können, gewann er doch am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel beim ASV Neustadt mit 4:0, womit seinen Mannen (bei einem Spiel mehr als die SpVgg Vohenstrauß II) der Sprung auf den Ligathron gelang.