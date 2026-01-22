Marktwerte 2026: Die 20 teuersten Mannschaften im Vergleich

Die Daten zeigen Real Madrid an der Spitze der Weltrangliste mit einem Kaderwert von 1,35 Milliarden Euro. Arsenal und Manchester City holen auf, der Abstand zum Spitzenreiter beträgt nur noch 40 Millionen Euro. Ebenfalls in der Milliarden-Euro-Klasse befinden sich vier weitere Klubs: PSG (1,19 Milliarden Euro), Chelsea (1,17 Milliarden Euro), Barcelona (1,12 Milliarden Euro) und Liverpool (1,04 Milliarden Euro). Die Premier League dominiert die Tabelle mit 11 der 20 Vereine und sieben der Top Ten. La Liga (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid), Serie A (Inter Mailand, Juventus Turin, AC Mailand), Bundesliga (FC Bayern München, Borussia Dortmund) und Ligue 1 (PSG) stellen die übrigen neun.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
Spitzenreiter: Real Madrid ist mit 1,35 Milliarden Euro der wertvollste Kader der Welt. Insgesamt haben sieben Clubs die Milliarden-Marke geknackt.
Dominanz der Premier League: England stellt 11 der Top-20-Vereine (darunter 7 in den Top 10) und vereint 56 % des Gesamtwerts der Liste auf sich.
Internationale Verteilung:
La Liga: 3 Vereine (18 % des Gesamtwerts).
Bundesliga: Nur der FC Bayern ist in den Top 10 vertreten, gefolgt vom BVB auf den hinteren Plätzen.
Serie A: Stark präsent (Inter, Juve, AC Mailand), jedoch kein Team in den Top 10.
Ligue 1: Lediglich durch PSG vertreten.
Große Kluft: Der Wertunterschied ist massiv – der 20. Platz (Crystal Palace) ist nicht einmal halb so viel wert wie Spitzenreiter Real Madrid.
Den kompletten Report gibt es bei winsportsonline.