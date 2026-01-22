Marktwerte 2026: Die 20 teuersten Mannschaften im Vergleich

Die Daten zeigen Real Madrid an der Spitze der Weltrangliste mit einem Kaderwert von 1,35 Milliarden Euro. Arsenal und Manchester City holen auf, der Abstand zum Spitzenreiter beträgt nur noch 40 Millionen Euro. Ebenfalls in der Milliarden-Euro-Klasse befinden sich vier weitere Klubs: PSG (1,19 Milliarden Euro), Chelsea (1,17 Milliarden Euro), Barcelona (1,12 Milliarden Euro) und Liverpool (1,04 Milliarden Euro). Die Premier League dominiert die Tabelle mit 11 der 20 Vereine und sieben der Top Ten. La Liga (Real Madrid, Barcelona, ​​Atlético Madrid), Serie A (Inter Mailand, Juventus Turin, AC Mailand), Bundesliga (FC Bayern München, Borussia Dortmund) und Ligue 1 (PSG) stellen die übrigen neun.