Marktwert-Explosion durch Leihen: 552 Millionen Euro Zuwachs der TOP15

Die Spieler mit den größten Marktwertsteigerungen während ihrer Zeit als Leihspieler – Foto: Winsportonline

Kylian Mbappé führt das Ranking an: Sein Marktwert stieg während seiner Leihe von Monaco zu PSG von 35 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro – ein Zuwachs von 85 Millionen Euro. Luka Jović folgt mit einem Anstieg von 58 Millionen Euro bei Eintracht Frankfurt, während Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund 49 Millionen Euro und Luka Vušković beim Hamburger SV 48 Millionen Euro an Wert gewannen. Drei der vier größten Wertsteigerungen erfolgten somit während Leihen bei deutschen Vereinen. Das Ranking verdeutlicht zudem, wie schnell Leihgeschäfte den Marktwert relativ günstiger, junger Spieler verändern können. Zehn der 15 Fußballer starteten ihre Leihe mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro oder weniger.