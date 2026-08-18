Marktwert-Explosion durch Leihen: 552 Millionen Euro Zuwachs der TOP15

Kylian Mbappé führt das Ranking an: Sein Marktwert stieg während seiner Leihe von Monaco zu PSG von 35 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro – ein Zuwachs von 85 Millionen Euro. Luka Jović folgt mit einem Anstieg von 58 Millionen Euro bei Eintracht Frankfurt, während Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund 49 Millionen Euro und Luka Vušković beim Hamburger SV 48 Millionen Euro an Wert gewannen. Drei der vier größten Wertsteigerungen erfolgten somit während Leihen bei deutschen Vereinen. Das Ranking verdeutlicht zudem, wie schnell Leihgeschäfte den Marktwert relativ günstiger, junger Spieler verändern können. Zehn der 15 Fußballer starteten ihre Leihe mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro oder weniger.
Souveräner Spitzenreiter: Kylian Mbappé verzeichnete bei seiner Leihe von AS Monaco zu Paris Saint-Germain ein Plus von 85 Millionen Euro (Anstieg von 35 Mio. € auf 120 Mio. €).
Sprungbrett Bundesliga: Drei der vier höchsten Wertsteigerungen gelangen bei deutschen Klubs. Luka Jović kletterte bei Eintracht Frankfurt um 58 Mio. Euro, gefolgt von Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund (+49 Mio. Euro) und Luka Vušković beim Hamburger SV (+48 Mio. Euro).
Katapult für Schnäppchen: Die Leihe erwies sich als enormer Katalysator für junge, günstige Akteure — 10 der 15 Top-Spieler starteten mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro oder weniger.
Massives Gesamtplus: In Summe stieg der Wert der 15 analysierten Profis von 144,2 Millionen Euro auf 697 Millionen Euro, was einem Wertzuwachs von über 550 Millionen Euro entspricht.
Hotspot der Saison 2025/26: Allein fünf der 15 größten Wertsteigerungen fielen in die laufende Spielzeit, darunter Rasmus Højlund (+25 Mio. Euro) und Alisson Santos (+24 Mio. Euro) beim SSC Neapel.
Profiteure unter den Klubs: Während Real Madrid und Atalanta Bergamo als einzige Stammvereine doppelt in den Top 15 vertreten sind, stellt Neapel als einziger aufnehmender Verein zwei Spieler.
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