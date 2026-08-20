Marktspiel-Fieber in Vilsen und Wiedergutmachung in Rehburg Die Samstags-Spiele der Bezirksliga in der Vorschau von Benedikt Hitze · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

Schlägt Wagenfeld Steimbke auch in der Liga? – Foto: TuS Wagenfeld

Vier packende Duelle stehen am Samstag in der Bezirksliga auf dem Programm. Während der RSV Rehburg nach dem Debakel auf Wiedergutmachung brennt, kommt es in Steimbke zur schnellen Revanche gegen Wagenfeld. Zudem steigt in Bruchhausen-Vilsen das traditionelle Marktspiel.

Rehburg fordert Seckenhausen: Reaktion nach der deutlichen Niederlage gesucht Nach der deutlichen 2:8-Niederlage beim SuS Wagenfeld steht der RSV Rehburg am Samstag (15:00 Uhr) unter Zugzwang. Die Gastgeber müssen die defensive Schlafmützigkeit abstellen, nachdem man in Wagenfeld gleich drei Elfmeter und etliche Gegentreffer nach Standardsituationen kassierte. Wie Trainer Daniel Bultmann vor dem Duell betont, geht das Verdauen einer solchen Niederlage „natürlich am einfachsten, indem man im nächsten Spiel die Punkte holt“. Die Enttäuschung sei unter der Woche im Training zwar noch zu spüren gewesen, dennoch zeigte sich der Coach von der Reaktion seiner Mannschaft angetan: „Ich fand es gut, wie die Jungs im Training funktioniert haben – alle Mann da gewesen, starke Beteiligung und fokussiert.“

Mit der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst reist jedoch ein unangenehmer Aufsteiger an, der frei aufspielen kann und am 1. Spieltag mit einem 2:1-Sieg beim SV Bruchhausen-Vilsen aufhorchen ließ. Bultmann geht daher gewarnt, aber selbstbewusst in die Partie: „Gegen Bruchhausen-Vilsen zu gewinnen, das ist schon eine Nummer. Wir wissen aber auch um unsere Stärken und werden gerade zu Hause versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen, um gar nicht erst unter Druck zu geraten.“

Steimbke gegen Wagenfeld: Blitz-Revanche nach dem Pokalduell Erst am vergangenen Dienstag standen sich der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der SuS Wagenfeld im Pokal gegenüber (3:1 für Wagenfeld), nun folgt am Samstag (16:00 Uhr) direkt das Wiedersehen in der Liga. Die Gäste reisen mit breiter Brust und einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Pflichtspielen an – darunter die furiose 8:2-Gala gegen Rehburg. Steimbke hingegen peilt nach dem 4:0-Erfolg in Stöckse und der verpatzten Pokal-Revanche vor heimischer Kulisse die nächsten Liga-Punkte an. Aufgrund des erst kürzlich absolvierten Pokalduells rechnet Wagenfeld-Coach Michael Hohnstedt mit einer völlig veränderten Ausgangslage, da beide Teams unter der Woche rotierten: „Ein Statement zu Samstag ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil man sich erst gestern duelliert hat. Ich glaube, es wird ein komplett anderes Spiel.“ Aufseiten der Gastgeber seien Leistungsträger geschont worden, während auf Wagenfelder Seite Spieler aufliefen, die zuvor nicht in der Startelf standen: „Demzufolge weiß man jetzt natürlich nicht ganz genau, wer am Wochenende welche Aufstellung aufsetzt.“ Ein Selbstläufer wird die Partie keinesfalls, dennoch ist die Marschroute unmissverständlich: „Wäre falsch, wenn ich sagen möchte, wir fahren hin, um einfach eine Kaffeefahrt zu machen. Das ist es nicht.“ Mit dem identischen Kader im Gepäck kommt der SuS mit enormer Erfolgsgier an: „Egal wie wir auftreten, wir kommen mit einer Mannschaft auf den Platz und mit Spielern auf der Bank, die unfassbar erfolgsgierig sind und den dritten Sieg im dritten Spiel holen wollen.“

Helstorf empfängt Leese: Duell um den Mittelfeld-Anschluss Am Samstagnachmittag (16:00 Uhr) trifft der SV Germania Helstorf auf den TuS Leese. Beide Mannschaften stehen nach den ersten beiden Spieltagen bei drei Punkten und wollen den Kontakt nach oben nicht abreisen lassen. Während die Helstorfer nach dem Auftaktsieg zuletzt eine 0:3-Niederlage beim TV Neuenkirchen hinnehmen mussten, reist der TuS Leese mit dem Frust einer 1:5-Heimpleite gegen den SC Twistringen an. Leese-Coach Markus Beck fordert von seiner Elf eine deutliche Reaktion, um das Debakel vom vergangenen Freitag umgehend zu korrigieren. Er strebt an, in Helstorf zählbar erfolgreich zu sein, damit die Mannschaft rasch wieder „in bessere Bahnen“ gelenkt werden kann. Es gilt zu verhindern, dass das Team frühzeitig den Anschluss an die angestrebten Mittelfeldplätze verliert. Gut vorbereitet reist der TuS an, um in der Fremde auszutesten, was möglich ist.