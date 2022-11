Hannes Reichherzer (rechts) lag mit dem FSV Marktoffingen lange in Führung, ehe die Riedlinger um Florian Büttner (links) noch spät ausgleichen konnten. – Foto: Dieter Mack

Marktoffinger Führung hält bis kurz vor Schluss Kreisligist kassiert gegen die SpVgg Riedlingen späten Ausgleich +++ Spitzenreiter Holzkirchen stolpert in Mertingen +++ Kicklingen kehrt auf Erfolgsspur zurück

Der Ausrutscher des SV Holzkirchen blieb folgenlos, der Spitzenreiter der Kreisliga Nord bleibt trotz des 0:2 beim FC Mertingen ganz oben und kann seinen Vorsprung im noch ausstehenden Nachholspiel beim TSV Hainsfarth sogar noch ausbauen. Dahinter hat der TSV Oettingen durch den 4:3-Erfolg gegen den Zweitplatzierten FSV Reimlingen den Anschluss geschafft. Im Mittelfeldduell hatte der FSV Marktoffingen einen Heimsieg gegen die SpVgg Riedlingen vor Augen, kassierte aber noch spät den Ausgleich.

Durch den verwandelten Strafstoß von Michael Reichensberger sicherte sich die SpVgg Riedlingen noch spät einen Punkt beim FSV Marktoffingen, der zunächst die besseren Chancen besaß und durch den Kopfball von Peter Hlawatsch in Führung gegangen war. Kurz nach der Pause traf Daniel Peiker mit seinem Schuss aus 16 Metern nur den Pfosten und verpasste damit das 2:0. Die Riedlinger fanden danach besser in die Partie und erspielten sich einige Möglichkeiten. Die besseren Chancen hatte jedoch der FSV. Hlawatsch, der alleine aufs Tor zulief, scheiterte aber am Torwart. 180 Sekunden vor Schluss gab es dann den Elfmeter, den die SpVgg zum Ausgleich nutzen konnte.

Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Peter Hlawatsch (16.), 1:1 Michael Reichensberger (87./Handelfmeter)

Gegen den Spitzenreiter SV Holzkirchen gelang dem FC Mertingen eine Überraschung, unverdient war der 2:0-Sieg keineswegs. Christoph Binder, der zuvor noch das Ziel knapp verfehlt hatte, brachte die Mertinger nach einer Flanke von Tobias Mauch in Führung. Der Bezirksliga-Absteiger blieb weiter am Drücker, Maik Stach und Florian Hosp hätten die Führung früher ausbauen können, was letztlich Tobias Mauch gelang. Nahe der Außenlinie zog Mauch ab und der Ball schlug unter der Latte ein – ein echtes Traumtor.

Nach der Pause kam der SV Holzkirchen besser ins Spiel und hatte eine riesen Möglichkeit durch Joshua Zwickel, als FCM-Torwart Aivaras Brazinskas schon geschlagen schien, doch der Schuss ging haarscharf vorbei. Die nächste Möglichkeit verpasste Marcel Köhnlein, der aus kurzer Entfernung übers Tor schoss. Für die Mertinger hätte Sven Rotzer alles klar machen können, doch sein platzierter Schuss wurde zur Ecke geklärt.

Schiedsrichter: Fatih Kayan (Krumbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Christoph Binder (14.), 2:0 Tobias Mauch (34.)

89 Minuten sah der TSV Möttingen wie der sicherte Sieger aus, dann feierte der abstiegsgefährdete TSV Hainsfarth ein phänomenales Comeback. Das nicht von ungefähr kam, denn Hainsfarth war schon im ersten Abschnitt das gefährlicherte Team, konnte aber Möttingens Torwart Christoph Husel noch nicht überwinden.

Die Möttinger kamen besser aus der Halbzeit, dennoch war das 1:0 von Patrick Wunder glücklich. Eigentlich war der Ball als Pass gedacht, wurde aber abgefälscht und landete im Tor. Nun dominierten die Gastgeber und erhöhten durch durch Robin Schindler, der nach tollem Pass von Wunder vollstreckte. Den Sack konnte Möttingen allerdings nicht zumachen und so gelang Hainsfarth durch Nico Hensolt der Anschlusstreffer. In den letzten Minuten wurde es noch richtig hektisch und Elias Leberle erzielte mit einem Schuss aus 16 Metern den insgesamt gerechten Ausgleich.

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Patrick Wunder (48.), 2:0 Robin Schindler (72.), 2:1 Nico Hensolt (89.), 2:2 Elias Leberle (90.+3)

Mit dem 2:0-Erfolg gegen das Schlusslicht SV Donaumünster hofft der SV Kicklingen wieder auf ruhigere Tage, nachdem im Vorfeld der Partie die Trennung von Spielertrainer Florian Prießnitz im Mittelpunkt gestanden hatte. Nach einer Viertelstunde setzte Jonas Manier entscheidend nach und jagte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 in den Knick. Beim 2:0 schaltete Julian Eberhardt am schnellsten, nachdem die SVD-Defensive zuvor den Ball nicht hatte klären können. Kurz vor dem Pausenpfiff musste sich Donaumünsters Zerberus Abold sehr lang machen, als Florian Schneider nach einem Eckball direkt aufs Tor hielt. Nach einer Stunde behielt SVK-Keeper Pascal Linder zweimal im Eins-gegen-Eins glänzend die Oberhand. und verhinderte damit Donaumünsters Anschlusstreffer. (tire)

Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jonas Manier (15.), 2:0 Julian Eberhardt (31.)

Johannes Scheider (Mitte) freut sich über seinen Treffer zum 2:0 für Holzheim – und mit ihm Radu Somodi (rechts) sowie Pascal Petermann (10). – Foto: Karl Aumiller

Mit diesem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Wemding festigte der SV Holzheim seine Position im oberen Tabellendrittel. Der verwandelte Strafstoß von Radu Somodi brachte die Gastgeber nach zehn Minuten in Führung. Wemdings Max Dinkelmeier musste nach nur 16 Minuten angeschlagen vom Platz, für ihn kam Marco Trollmann. Für das 2:0 zeichnete sich Johannes Scheider nach einem Patzer des TSV-Torwarts verantwortlich. Timo Allmis schraubte das Ergebnis für das Team von Coach Thomas Weber nach einer Stunde auf 3:0. Florian Veit sorgte mit dem 3:1-Treffer nur kurz für Aufregung beim SVH. Fabian Miller besorgte wenig später nämlich den vierten Treffer für die Aschberger. (tf)

Schiedsrichter: Jonathan Maier (Neuburg/Kammel) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Radu Somodi (10./Foulelfmeter), 2:0 Johannes Scheider (53.), 3:0 Timo Allmis (60.), 3:1 Florian Veit (73.), 4:1 Fabian Miller (75.)

Torreich ging es zwischen dem TSV Oettingen und dem FSV Reimlingen zu. Mit einem Traumtor eröffnete Benedikt Günther das Spektakel. Sein Schuss aus 25 Metern schlug perfekt im Torwinkel zum 1:0 ein (21.). Lukas Wick sorgte per Kopfball den Ausgleich, doch schon zwei Minuten später brachte Benedikt Deubler Oettingen mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze wieder in Führung.

Nach der Pause jagte Vincent Käser den Ball aus fünf Metern zum 3:1 in die Maschen. Reimlingen blieb allerdings dran und verkürzte durch den abgefälschten Schuss von Stefan Mayer. Gegen zehn reimlinger - Maxmilian Hintermaier verbüßte eine Zeistrafe - startete Benedikt Günther ein unwiderstehliches Solo von der Mittellinie, das er zum umjubelten 4:2 abschloss. Der Schlusspunkt war das noch nicht, mit der letzten Aktion des Spieles konnte Dominik Kohnle für den FSV noch ein Mal verkürzen.

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Benedikt Günther (21.), 1:1 Lukas Wick (37.), 2:1 Benedikt Deubler (41.), 3:1 Vincent Käser (70.), 3:2 Stefan Mayer (76.), 4:2 Benedikt Günther (90.+4), 4:3 Leonard Lechner (90.+7)