Markt Schwaben feiert eindrucksvollen Derbysieg: SCBV-Coach lobt trotz acht Gegentreffer die Moral Eva Schmitt erneut mit Dreierpack

Vaterstetten – Für die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten ist das Pflichtspieljahr mit einer herben Klatsche zu Ende gegangen. Die SCBV-Frauen kamen in ihrer Partie in der Kreisliga gegen die SpVgg Markt Schwabener Au mit 0:8 (0:4) unter die Räder.

In starker Verfassung präsentiert sich das Team von Matthias Reiter in der Tat schon eine ganze Weile. Seit dem ersten Spieltag marschieren die Markt Schwabenerinnen vorneweg. In neun Partien waren sie achtmal siegreich, nur der TSV Grafing konnte ihnen ein Unentschieden abringen. Gegen den SCBV agierte das Reiter-Team, obwohl Antreiberin Laura Staudigl fehlte, gewohnt dominant und traf dabei mehrmals aus der Distanz. Top-Torjägerin Eva Schmitt (27., 54., 89.) erzielte einen Dreierpack. Außerdem trugen sich Johanna Gaubatz (15., 19.), Lea Schmitt (38.), Elisabeth Weber (65.) und Anna Formanski (82.) in die Liste der Torschützinnen ein.

Damit überwintert die SpVgg als Tabellenführer. In der Rückrunde wird es wohl auf ein Duell mit dem TSV Turnerbund München um die Meisterschaft hinauslaufen. Die Baldhamerinnen möchten sich dann ihrem Ziel, dem Klassenerhalt, widmen. (fhg)

SC Baldham-Vaterstetten: Aicher, Cabras, Weinehl, Sarfert, Finzel, Maier, Filardi, Lämmle, Haage, von Stein, Lorenz - Sieger, Hemauer, Bennett.

SpVgg Markt Schwabener Au: Schreil, Liebelt, Gaubatz, Weinheimer, Schulmeyer, Stohr, Schröter, L. Schmitt, Formanski, Weber, E. Schmitt - Anzi, Witz.