Markranstädt triumphiert im Flutlicht: Souveränes 3:0 gegen Tapfer

– Foto: Jakob Reiche

Flutlicht im Stadion am Bad, 200 erwartungsvolle Zuschauer und ein Nachbarschaftsduell, das von Beginn an hielt, was es versprach. Am 21. Spieltag der Sachsenliga setzte sich der SSV Markranstädt mit einem deutlichen 3:0 (1:0) gegen den SV Tapfer 06 Leipzig durch und festigte damit seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

Von einer taktischen Belauerung konnte in der Anfangsphase keine Rede sein. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive. SSV-Trainer Olaf Brosius konstatierte nach dem Abpfiff: „Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften von Beginn an ohne langes Abtasten den Weg zum gegnerischen Tor suchten.“ Dabei waren es zunächst die Gäste aus Leipzig, die für Unruhe in der Hintermannschaft der Hausherren sorgten. „In der Anfangsphase gelang es Tapfer mit zwei, drei Angriffen, uns in Verlegenheit zu bringen, ohne Zählbares zu erreichen“, resümierte Brosius die ersten Minuten der Partie.

Doch mit zunehmender Spieldauer gewannen die Markranstädter an Sicherheit und Dominanz. Die taktische Marschroute griff nun besser, das Pressing wurde präziser. „Ab Mitte der ersten Halbzeit verlagerte sich das Spiel weiter in Tapfers Hälfte“, so der Trainer. Die Belohnung für diesen Aufwand folgte in der 38. Minute durch eine bemerkenswerte Personalie: Stefan Ronneburg, eigentlich in der Ü35 des Vereins beheimatet und aufgrund der dünnen Personaldecke in den Kader gerückt, krönte sein Debüt mit einem Geniestreich. Nach einem Eckball beförderte er das Leder artistisch per Hacke zur 1:0-Führung über die Linie. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber keinen Zweifel mehr daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Die Phase unmittelbar nach der Pause bezeichnete Brosius als entscheidend: „Die zwanzig Minuten nach dem Wechsel waren unsere beste Phase, und zwei sauber zu Ende gespielte Angriffe entschieden das Spiel.“ Luis Freigang avancierte dabei zum Vollstrecker und schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag (53., 61.) auf 3:0 hoch.