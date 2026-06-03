Markranstädt setzt auf Zukunft: „Youngster-Trio“ bleibt an Bord

Nachdem der SSV Markranstädt den Verbleib in der Sachsenliga am vergangenen Spieltag rechnerisch fixiert hat, nimmt die Kaderstruktur für die kommende Spielzeit immer deutlichere Konturen an. Im zweiten Teil seiner Personalbekanntmachungen richtet der Verein den Fokus konsequent auf die eigene Jugend. Ein Trio aus jungen, entwicklungsfähigen Akteuren hat seine Verträge im Stadion am Bad verlängert und soll den sportlichen Verjüngungsprozess des Clubs weiter vorantreiben.
Bela Böse (19): Der Youngster absolviert aktuell seine erste vollständige Spielzeit im Herrenbereich. Trotz zwischenzeitlicher verletzungsbedingter Rückschläge kämpfte sich der Defensiv- und Mittelfeldakteur zurück in die Formation. Seine sportliche Wertigkeit unterstrich er unlängst beim Auswärtsspiel im Erzgebirge, als er nach seiner Einwechslung den eminent wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich gegen Tanne Thalheim erzielte und damit die Wende einleitete.
Luca Schleehahn (20): Vor zwei Jahren vom Bornaer SV am Bad angetreten, hat sich Schleehahn zu einer der verlässlichsten Konstanten im Kader entwickelt. Nach sieben Toren in 28 Einsätzen im Vorjahr ist er in der laufenden Kampagne der einzige Akteur, der in jedem der bisherigen 27 Saisonspiele auf dem Platz stand. Mit aktuell ebenfalls sieben Saisontoren hat der Offensivspieler in den verbleibenden drei Partien die Gelegenheit, seine persönliche Bestmarke auszugleichen oder zu übertreffen.
Lukas Friedrich (21): Friedrich verkörpert die eigene Identität par excellence. Seit mittlerweile zehn Jahren trägt er das blau-weiße Trikot und durchlief seit der D-Jugend sämtliche Nachwuchsmannschaften des Vereins. Als fester Bestandteil des damaligen Meisterkaders der Landesklasse bringt er trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit und steuerte in dieser Saison bislang 23 Einsätze bei.
Die sportliche Leitung dokumentiert mit diesen Personalentscheidungen einen klaren strategischen Pfad. Während im ersten Schritt die Verträge der Routiniers Christian Wings und Luis Freigang verlängert wurden, bildet das nun gebundene Talent-Trio das funktionale Gegenstück dazu. Der SSV setzt somit auf eine bewährte Mischung aus ligaerfahrenen Korsettstangen und hungrigen Nachwuchsspielern.
Für die kommenden Aufgaben unter Ronny Kujat sowie für die strukturelle Planung der neuen Saison im Sommer verschaffen diese Zusagen dem Verein die notwendige Ruhe im sportlichen Umfeld. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Talente im eigenen Gehäuse dürfte auch für die kommenden Spielzeiten in der Sachsenliga ein zentraler Erfolgsfaktor bleiben.