Markranstädt setzt auf Zukunft: „Youngster-Trio“ bleibt an Bord

Bela Böse (19): Der Youngster absolviert aktuell seine erste vollständige Spielzeit im Herrenbereich. Trotz zwischenzeitlicher verletzungsbedingter Rückschläge kämpfte sich der Defensiv- und Mittelfeldakteur zurück in die Formation. Seine sportliche Wertigkeit unterstrich er unlängst beim Auswärtsspiel im Erzgebirge, als er nach seiner Einwechslung den eminent wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich gegen Tanne Thalheim erzielte und damit die Wende einleitete.

Luca Schleehahn (20): Vor zwei Jahren vom Bornaer SV am Bad angetreten, hat sich Schleehahn zu einer der verlässlichsten Konstanten im Kader entwickelt. Nach sieben Toren in 28 Einsätzen im Vorjahr ist er in der laufenden Kampagne der einzige Akteur, der in jedem der bisherigen 27 Saisonspiele auf dem Platz stand. Mit aktuell ebenfalls sieben Saisontoren hat der Offensivspieler in den verbleibenden drei Partien die Gelegenheit, seine persönliche Bestmarke auszugleichen oder zu übertreffen.