Markranstädt fordert ambitioniertes Neugersdorf

Für SSV-Trainer Olaf Brosius gibt es vor der Partie zumindest personell einen kleinen Lichtblick. Nach den drastischen Engpässen der Vorwoche entspannt sich die Lage punktuell. „Es wird so sein, dass wir zwei Spieler zurückbekommen in den Kader“, erklärt Brosius. Besonders die Rückkehr von Marcel Nüchtern nach dessen Rotsperre stuft der Übungsleiter als „extrem wichtig für die Mannschaft“ ein. Zudem steht Marcel Wagner wieder zur Verfügung, der zuletzt berufsbedingt fehlte. Dennoch warnt Brosius davor, in Euphorie zu verfallen: „Insgesamt bleibt es aber angespannt.“

Der Gegner aus der Oberlausitz reist als Tabellenvierter an und pflegt einen Spielstil, der sich von der physischen Gangart anderer Teams abhebt. Brosius analysiert den Kontrahenten gewohnt sachlich: „Ich denke, wir erwarten einen spielstarken Gegner mit einer ein bisschen anderen Spielkultur. Bestückt mit vielen Spielern aus unseren benachbarten Ländern und gemischt mit guten deutschen Spielern.“ Lobende Worte findet er dabei für seinen Kollegen Stefan Richter, der die Mannschaft nach vorne geführt habe.

Das Hinspiel dürfte den Markranstädtern noch als schmerzhafte Lektion in Erinnerung sein. Bei der 0:2-Niederlage in Neugersdorf agierte der SSV nach einem frühen Platzverweis für Lukas Friedrich fast eine Stunde in Unterzahl und vergab zudem durch Lukas Peter einen Strafstoß. Um ein solches Szenario diesmal zu vermeiden, setzt Brosius auf die vertraute Umgebung: „Zuhause sind wir doch einen Ticken stärker als auswärts. Da können wir immer noch ein bisschen was drauflegen und darauf bauen.“