Markowski hält Alsweilers ersten Sieg fest Der SCA-Torhüter überzeugt gegen Tabellenführer Kutzhof mit einer sehr starken Leistung

SC Alsweiler - FC Kutzhof 2:0 (2:0). Ausgerechnet gegen Tabellenführer Kutzhof gelang der Mannschaft von Trainer Christopher Linn der erste Saisonsieg. Und dies nicht zuletzt durch die klasse Leistung von Torwart Dominik Markowski, der sogar den ersten Alsweiler Treffer vorbereitete: Langer Abschlag Markowski in die Spitze zu Jochen Wiesen und der markiert das frühe 1:0 für den Außenseiter (11.). Kutzhof ist in der Folgezeit spielbestimmend, aber Alsweiler bietet in einer hitzigen und umkämpften Partie ordentlich Paroli und lässt nach einer guten halben Stunde den zweiten Streich folgen. Nach einer Ecke köpft Sebastian Rauber zum 2:0 ein. Dann gibt es Foulelfmeter für Kutzhof. Onur Dede tritt an und verwandelt durch die Mitte, aber Schiedsrichter Moritz Schaefer lässt wiederholen, da sich ein Spieler bei der Ausführung zu früh in den Strafraum bewegt hatte. Dede schießt erneut in die Mitte, was SCA-Torwart Markowski geahnt hatte, Markowski bleibt stehen und pariert den Elfer. Im Anschluss lässt sich Kutzhofs Kevin Gemeinder zu einer verbalen Unsportlichkeit hinreißen und muss mit Rot vom Feld. Nach Wiederbeginn versuchten die dezimierten Gäste alles, um das Spiel noch zu drehen, aber Alsweiler warf sich in jeden Ball, kämpfte aufopferungsvoll und brachte - auch dank einiger klasse Paraden seines Torwarts Markowski - den 2:0-Vorsprung über die Zeit. Erster Saisonsieg perfekt und Überraschung gelungen!

SG Nahe - FC Blau-Weiß St. Wendel 0:1 (0:0). St. Wendel war von Beginn an bemüht, das Spiel an sich zu reißen, aber die SG stand im Mittelfeld kompakt und hatte die erste gute Möglichkeit der Partie auf ihrer Seite. Nach zehn Minuten geht Philipp Schu nach klugem Pass von Simon Stegmaier allein auf Torwart Nicolas Mävers zu, der geschickt den Winkel verkürzt und pariert. Zwei Minuten danach wird ein Treffer von Stegmaier wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt - eine durchaus umstrittene Entscheidung! Auch in der Folgezeit machte die SG die Räume eng und ließ die Gäste nicht ins Spiel kommen, so dass diese lediglich eine gute Torchance verbuchen konnten, die SG-Torwart Jonas Wolf im Eins-gegen-Eins glänzend vereitelte. Den klar besseren Start in Hälfte zwei erwischte die Mannschaft von Trainer Frank Backes, die die erste Viertelstunde gefühlte 80 Prozent Ballbesitz hatte und die Gäste in deren eigener Hälfte regelrecht einschnürten. In dieser Phase war der Führungstreffer der Hausherren überfällig, doch er fiel nicht, gute Einschussmöglichkeiten wurden leichtfertig vertan. Die Quittung folgte in der 84. Minute: Christian Thul setzte sich im Strafraum der SG super durch und erzielte aus acht Metern den Siegtreffer für St. Wendel. Die SG Nahe versuchte danach alles, um noch auszugleichen, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Fazit: Die SG Nahe machte eines ihrer bislang besten Spiele in der Saison, wurde aber nicht dafür belohnt. Zumindest ein Punkt wäre hochverdient gewesen.

SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf - SV Habach 1:2 (1:1). Nun hat es die SG also auch erwischt. Am 10. Spieltag setzte es die erste Niederlage für die Mannschaft von Trainer Patrick Beia. Die sah sich von Beginn an druckvollem Habacher Spiel ausgesetzt, was die eine oder andere Torchance für die Gäste mit sich zog. Zunächst ohne Erfolg, aber nach 13 Minuten sollte sich dieser einstellen. Luis Nomine erzielte nach gekonnter Einzelleistung die frühe Habacher Führung, die bis zur 33. Minute hielt. Dann wurde eine Schu-Flanke von einem Habacher im eigenen Strafraum mit der Hand berührt und Schiri Pascal Naumann zeigte auf den Punkt. Luca Schmidt ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1-Pausenstand. In der 63. Minute folgte dann die spielentscheidende Szene. Erneut zeigte Schiri Naumann auf den Punkt, nur dieses Mal auf der anderen Seite - eine äußerst fragwürdige Entscheidung! Habachs Kapitän Nico Büch trat an, SG-Torwart Michel Heckeler parierte, aber Schiri Naumann ließ - warum auch immer - wiederholen. Diesmal zeigte sich Büch treffsicherer und ließ Heckeler keine Abwehrmöglichkeit - das 2:1 für Habach, bei dem es trotz einiger guter Chancen für die Hausherren bis zum Ende blieb. Habach kann am kommenden Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Alsweiler, Anstoß 19 Uhr, an Kutzhof in der Tabelle vorbeiziehen.

SF Güdesweiler - SG Nohfelden-Wolfersweiler 2:4 (1:3). An Kutzhof vorbeiziehen kann im Nachholspiel auch die SG NOWO. Die besiegte bereits am vergangenen Samstag das Schlusslicht aus Güdesweiler mit einem ungefährdeten 4:2. Die Sportfreunde standen zunächst defensiv stabil und gingen durch einen von Manuel Schu verwandelten Foulelfmeter nach acht Minuten in Führung. Die Gäste brauchten danach eine Viertelstunde und eine Fehlentscheidung von Schiri Jonas Meyer, um auszugleichen. Was war passiert? Güdesweilers Andreas Bauer ist im eigenen Strafraum einen Tick eher am Ball als Jannis Weider, der Bauer daraufhin unabsichtlich von hinten in die Beine tritt, beide kommen zu Fall und der Schiri sieht dies als ein Foul an Weider an und entscheidet auf Strafstoß, den Rico Altmeyer sicher verwandelt. Vier Minuten später erzielt Steffen Backes per Kopf das 2:1 und Frederik Staudt verwandelt aus gut und gerne 30 Metern einen Freistoß direkt zur 3:1-Pausenführung der Gäste, die in Anbetracht der Spielanteile auch verdient war. Güdesweiler kam dann gut aus der Pause, musste aber dennoch das 1:4 schlucken, was die Vorentscheidung bedeutete. Manuel Schu betrieb mit seinem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern noch einmal Ergebniskosmetik, doch für mehr sollte es trotz engagierten Auftretens nicht reichen. Obwohl die Sportfreunde am Ende wieder mit leeren Händen dastanden, war ein Aufwärtstrend durchaus erkennbar.