Markopoulos und Gorgoglione schießen SSV Reutlingen zum Heimsieg

Vor 150 Zuschauern behielt die TSG Backnang in einer engen Begegnung knapp die Oberhand. Antonio Babic erzielte in der 51. Minute das Tor des Tages. ---

Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich der FC Zuzenhausen und der FSV Hollenbach. Bereits in der 2. Minute brachte Felix Limbach die Gäste in Führung. Laurence Paling glich in der 14. Minute aus, doch Niklas Breuninger sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für das 1:2. Marcel Erhard traf in der 74. Minute zum erneuten Ausgleich für die Gastgeber, ehe Jonas Limbach in der 88. Minute zum viel umjubelten 3:2 für Hollenbach traf. ---

Der VfR Aalen zeigte beim Tabellen-17. eine starke Vorstellung. Sasa Maksimovic brachte Aalen per Foulelfmeter in der 11. Minute in Führung. Benjamin Kindsvater erhöhte mit einem Doppelpack (23., 50.) auf 3:0. Julian Unger sorgte in der 78. Minute für den Ehrentreffer für Calcio. ---

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen geriet durch einen Foulelfmeter vom Fellbacher Muhamed Sanyang in Rückstand (22.). Doch die Hausherren drehten das Spiel noch vor der Pause: Nikolaos Dobros verwandelte in der 32. Minute ebenfalls vom Punkt, ehe Matthias Stüber in der 41. Minute auf 2:1 stellte. Steven Neupert sorgte in der 85. Minute für die Entscheidung. ---

Gegen chancenlose Gäste aus Villingen ließ der FC Nöttingen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Matej Mijic traf bereits in der 3. Minute zur Führung. Ernesto De Santis (33.) und Enes Türköz mit einem Doppelpack (41., 75.) sorgten für klare Verhältnisse. Enes Olgun Tubluk setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. ---

Calvin Körner ließ Gmünd zunächst hoffen und traf in der 12. Minute zum 1:0. Doch Mannheim zeigte sich unbeeindruckt: Jannik Marx glich in der 58. Minute aus, Vincent Hofer drehte die Partie mit Treffern in der 67. und 90.+4 Minute. ---

Lukas Rösch brachte Essingen in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch die Gäste aus Ravensburg kämpften sich zurück und kamen in der 70. Minute durch Daniele Gabriele zum Ausgleich. ---

Mit einem Doppelschlag legte der SSV Reutlingen früh eine 2:0-Fürhung vor. Konstantinos Markopoulos (19.) und Riccardo Gorgoglione (20.) trafen für die Hausherren. Rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Markopoulos mit seinem zweiten Treffer gegen den Ex-Verein für das 3:0. Pforzheim kam durch Yunus Emre Kahriman (65.) wenig später noch auf 1:3 heran, doch für mehr reichte es nicht.