– Foto: Rocco Bartsch

Marko Treibert gibt Amt bei TSV Mengsberg II ab Langjähriger Übungsleiter bleibt im Vorstand tätig – Interimstrainer Fischer soll mit neuem Elan den Abstieg verhindern. Verlinkte Inhalte KOL Schwalm-Eder Mengsberg II Marko Treibert

Wie Hessensport 24 erfahren hat, endet nach über acht Jahren als Cheftrainer der Zweiten Mannschaft des TSV Mengsberg die Ära von Marko Treibert vorzeitig – jedoch keineswegs im Streit. Im beiderseitigen Einvernehmen haben Verein und Coach entschieden, die Zusammenarbeit schon vor Abschluss der laufenden Spielzeit zu beenden. Treibert, der seit der Saison 2016/17 an der Seitenlinie steht, formte die Reserve des TSV in der Kreisliga A Schwalm/Eder zu einem festen Bestandteil der Spitzenteams, gipfelnd im Aufstieg in die Kreisoberliga nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A2 im vergangenen Jahr.

In der laufenden Saison verhinderten Verletzungsprobleme und unvorhergesehene Ausfälle jedoch eine kontinuierliche Kaderplanung, sodass Treibert seine ehrgeizigen Ziele nicht vollständig verwirklichen konnte. Trotz allem bleibt der 2. Vorsitzende des Vereins dem TSV eng verbunden: Als langjähriger Spieler und Publikumsliebling genießt er nach wie vor großen Respekt bei Trainern, Spielern und Fans gleichermaßen. Um in den verbleibenden Partien noch einmal alle Kräfte zu bündeln, hat der Verein kurzfristig Marcel Fischer als Interimscoach verpflichtet. Fischer, der bereits in früheren Jahren die Mengsberger Reserve betreut hat, kehrt nach seinem krankheitsbedingten Rückzug zurück an die Seitenlinie und will bis zum Saisonende für Stabilität sorgen.

Sein Auftakt könnte nicht verheißungsvoller sein: Am vergangenen Freitag errang die Mannschaft ein wichtiges 3:1-Erfolg beim direkten Konkurrenten SG Ungedanken/Mandern und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Nun stehen erstmal drei wicntige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt an: 30. April 2025, 18.30 Uhr: TSV Mengsberg II – SG Antrefftal/Wasenberg

4. Mai 2025, 15 Uhr: TSV Mengsberg II - SG Kirchberg/Lohne/Haddamar

11. Mai 2025, 15 Uhr: SG Fuldalöwen/Beisetal - TSV Mengsberg II