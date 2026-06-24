Marko Rajkovacic verlässt Eintracht Braunschweig

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Eintracht Braunschweig und Torhüter Marko Rajkovacic werden künftig getrennte Wege gehen. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft zum 30. Juni 2026 aus. Auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers konnten sich beide Seiten nicht verständigen.

Marko Rajkovacic wechselte im vergangenen Sommer vom Schweizer Club FC Collina d'Oro in die Löwenstadt und war ursprünglich für die U23 vorgesehen. Aufgrund überzeugender Leistungen in der Sommervorbereitung gehörte der Schlussmann jedoch dauerhaft zur Torhütergruppe der Profis. Pflichtspiele absolvierte er ausschließlich für die U23 in der Oberliga Niedersachsen, wo er in 18 Partien zwischen den Pfosten stand. Darüber hinaus gehörte der Schweizer bei zwölf Pflichtspielen zum Spieltagskader der Profimannschaft.

„Wir danken Marko für das gemeinsame Jahr und seinen hohen Einsatz für Eintracht Braunschweig. Er hat bei uns sportlich eine sehr gute Entwicklung genommen, sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und mit seiner positiven Art einen wichtigen Beitrag innerhalb der Gruppe geleistet. Entsprechend hoch war seine Anerkennung bei Mitspielern und Mitarbeitern. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Marko sowohl sportlich als auch privat alles Gute und viel Erfolg“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.