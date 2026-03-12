Marko Mitrovski tippt den 22.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 22.Spieltag tippt der sportliche Leiter der Spandauer Kickers Marko Mitrovski

SC Charlottenburg - VSG Altglienicke II SCC hat eine erfahrene Mannschaft und einen erfahrenen Trainer. Knapper Sieg ⚽ mein Tipp: 2:1

1. FC Wilmersdorf - Berliner SC Wilmersdorf zuhause sehr stark ⚽ mein Tipp: 3:1

Füchse Berlin - VfB Fortuna Biesdorf Füchse ist individuell besser besetzt. Nehmen den Schwung vom Sieg im Topspiel gegen Blau-Weiß mit und haben zuhause noch was gut zu machen( Niederlage Frohnau) ⚽ mein Tipp: 2:0

TSV Rudow Berlin - SSC Südwest 1947

Südwest gut in die Rückrunde gekommen. Ausgeglichenes Spiel. Heimvorteil entscheidet.

⚽ mein Tipp: 2:1

SFC Stern 1900 - SV BW Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf immer eklig zu bespielen. Sind super in die Rückrunde gekommen.

Stern mit einem Achtungserfolg gegen Altglienicke. Hier schlägt aber mein Herz für Stern, denn dort habe ich meine ersten Jahre im Männerfußball verbracht.

⚽ mein Tipp: 2:1

SV Empor Berlin - Frohnauer SC 1946

Für mich beides gute Mannschaften. Empors Tabellenplatz wird ihrem Spielstil aktuell nicht gerecht.

⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - Berlin Türkspor

Ich denke wir haben etwas gut zu machen. Das Ergebnis müsst ihr tippen

⚽ Tipp der Redaktion: 3:1

Polar Pinguin Berlin - SC Staaken

Staaken hat aktuell einen Lauf. Sie machen die einfachen Dinge und das erfolgreich. Sie haben wieder alte gestandene Spieler zurückgeholt und haben mit Efi vorne einen Knipser.

⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Mariendorf 1897 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Eigentlich immer viele Tore bei Mariendorf. Ausnahme letzte Woche Blau-Weiß hat sich gut verstärkt.

⚽ mein Tipp: 2:2

Wer ist Marko Mitrovski?

