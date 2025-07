Marko Colic verstärkt die Offensive des FC Alte Haide-DSC München

Colic durchlief in seiner Jugend unter anderem Stationen bei Wacker München, dem SC Fürstenfeldbruck (U15-Bayernliga, Torschützenkönig), der U17 von Heimstetten sowie der U19-Bayernliga beim SV Planegg. Schon früh zeigte er sich als torgefährlicher und technisch ausgereifter Offensivakteur.

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich über die Verpflichtung von Marko Colic, einem vielseitigen Offensivspieler mit nationaler und internationaler Erfahrung. Der 21-Jährige bringt Tempo, Technik und Spielintelligenz mit – ein echtes Plus für die erste Mannschaft.

Seine ersten Herrenjahre verbrachte er bei Türkspor Augsburg in der Bayernliga, ehe ihn sein Weg nach Australien führte – zur U23 der Central Coast Mariners, einem Profiklub der höchsten australischen Liga. Nach seiner Rückkehr stand er erneut bei Türkspor unter Vertrag und wechselte dann zur SpVgg Feldmoching, wo er in der Landesliga wie auch in der Bezirksliga aktiv war.