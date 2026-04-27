Markkleeberg stolpert in Colditz – Borna siegt im Kellerkrimi

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord herrschte am 23. Spieltag helle Aufregung, als der bislang fast unantastbare Tabellenführer über seine eigenen Beine stolperte. Während die Meisterschaftsfrage durch eine dramatische Niederlage des Spitzenreiters neue, wenn auch leise Zweifel sät, brennt am Ende der Tabelle lichterloh der Baum. Im direkten Duell der Kellerkinder setzte der Bornaer SV ein deutliches Zeichen gegen das Schlusslicht aus Gröditz.

In einem packenden Mittelfeldduell setzte sich die Reserve der BSG Chemie Leipzig knapp mit 2:1 gegen den VfB Zwenkau 02 durch. Janek Hetke brachte die Chemiker in der 17. Minute in Front. Zwenkau kam mit viel Elan aus der Kabine und belohnte sich in der 52. Minute durch den Ausgleich von Jann Malte Bertkau. Die Entscheidung fiel erst spät, als Tim Wecker in der 82. Minute zum Siegtreffer für die Leipziger einnetzte. Chemie schiebt sich damit auf den achten Tabellenplatz vor, während Zwenkau nach dieser Niederlage auf den elften Rang zurückfällt.

Dramatik pur erlebten die 111 Zuschauer in Lindenau. Der SV Naunhof 1920 sah nach dem Treffer von Steven Kaulich in der 36. Minute lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Lindenau rannte unermüdlich an, doch die Defensive der Gäste schien unüberwindbar. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Ferdinand Schlatt der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Dieses Unentschieden hilft Lindenau, den zehnten Platz zu festigen, während Naunhof als Tabellensechster wertvollen Boden auf die Spitzengruppe verliert. ---

In Wilsdruff festigte der Meißner SV 08 seinen zweiten Tabellenplatz mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg. Vor 60 Zuschauern brachte Richie Mike Melzer die Gäste in der 26. Minute in Führung. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis der eingewechselte Adrian Ennemann in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SG Motor Wilsdruff gab sich jedoch nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer durch Sören Becker in der dritten Minute der Nachspielzeit sprang jedoch nicht mehr heraus. Während Meißen mit nun 45 Punkten der erste Verfolger bleibt, verharrt Wilsdruff auf dem 13. Platz und steckt weiterhin tief im Sumpf des Abstiegskampfes. ---

Der Leipziger SC 1901 untermauerte seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft mit einem souveränen 2:0 gegen den SV Liebertwolkwitz. Der Aufsteiger dominierte das Geschehen im ersten Durchgang und ging durch Pascal Mann in der 15. Minute in Führung. Dong-Min Kim erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Leipziger das Ergebnis geschickt. Der LSC bleibt damit auf dem dritten Tabellenplatz, während Liebertwolkwitz den siebten Rang belegt. ---

Das Duell am Tabellenende zwischen dem FV Gröditz 1911 und dem Bornaer SV 91 endete mit einem deutlichen 4:1 für die Gäste. Borna erwies sich als die nervenstärkere Mannschaft und legte durch einen Doppelschlag von Ennio Majetschak in der 31. Minute und 37. Minute vor. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren kurz Hoffnung auf, als Konstantin Hänsel in der 50. Minute den Anschluss erzielte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Max Köhler antwortete bereits in der 51. Minute mit dem 3:1. Den Schlusspunkt setzte Marvin Strankmüller in der 82. Minute. Damit bleibt Gröditz mit nur 13 Punkten abgeschlagen Letzter, während Borna als 15. den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hält. ---

Eine faustdicke Überraschung gelang dem SC Hartenfels Torgau 04 beim deutlichen 4:1 gegen den Radefelder SV 90. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Abdelhadi Ait Ouabu traf bereits in der zweiten Minute zur Führung, und Luca Konstantin Wetzer legte in der sechsten Minute nach. Zwar verkürzte Markus Richter für Radefeld in der elften Minute, doch Torgau blieb an diesem Tag die spielbestimmende Mannschaft. Steven Hache in der 71. Minute und Linus Marvin Jäger in der 75. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Torgau klettert durch diesen Erfolg auf den 14. Platz, während Radefeld auf den neunten Rang abrutscht. ---

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 ließ im Heimspiel gegen den SV Fortschritt Lunzenau keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Vor 147 Zuschauern sorgte Lucas Schilling in der elften Minute für den frühen Dosenöffner. Jonathan Saewe erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Lunzenau bemühte sich zwar um Entlastung, blieb aber vor dem gegnerischen Gehäuse zu harmlos. In der 90. Minute besiegelte Collin Luca Weber per Foulelfmeter den 3:0-Endstand. Panitzsch bleibt damit punktgleich mit dem Tabellendritten auf Rang vier, während der Aufsteiger aus Lunzenau als Zwölfter weiterhin um den Klassenerhalt zittern muss. ---

Das Spiel des Tages fand in Colditz statt, wo der HFC Colditz den Spitzenreiter Kickers 94 Markkleeberg in einer denkwürdigen Schlacht mit 4:3 bezwang. Christoph Jackisch eröffnete in der 26. Minute für die Hausherren, doch Dominik Deumer glich in der 29. Minute postwendend aus. Nach der Pause schienen die Kickers ernst zu machen: Christian Freyer in der 59. Minute und Xaver Franz Gersöne in der 64. Minute stellten auf 3:1. Doch Colditz gab nicht auf. Justin Lungwitz verkürzte in der 73. Minute, ehe Fabio Riedl mit einem Doppelschlag in der 83. Minute und 85. Minute die Arena zum Kochen brachte. Markkleeberg kassiert die zweite Saisonniederlage, bleibt aber mit zehn Punkten Vorsprung Erster. Colditz rückt auf Platz fünf vor.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________