Markkleeberg schlägt Wilsdruff – Lunzenau triumphiert im Keller

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord spitzt sich das sportliche Geschehen am 26. Spieltag dramatisch zu. Während die Kickers 94 Markkleeberg nach einem Heimsieg unbeirrt dem Aufstieg entgegensehen, tobt dahinter ein zäher Kampf um die vorderen Platzierungen, bei dem der Leipziger SC 1901 seine Rolle als erster Verfolger mit einem mühsamen Auswärtserfolg untermauerte. Der wahre Nervenkrieg spielte sich an diesem Wochenende jedoch im Tabellenkeller ab. Während der SV Fortschritt Lunzenau einen enorm wichtigen Auswärtssieg feierte und sich Luft verschaffte, wird die Lage für Borna und Gröditz nach erneuten Rückschlägen immer auswegloser.

Der Tabellenzweite Leipziger SC 1901 musste beim SC Hartenfels Torgau 04 Schwerstarbeit verrichten, entführte am Ende aber drei wichtige Punkte. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie, in der Linus Marvin Jäger die abstiegsbedrohten Hausherren in der 57. Minute in Führung brachte. Der Aufsteiger aus Leipzig bewies jedoch die Reife einer Spitzenmannschaft. Curt Amadeus Alexander Engel glich in der 63. Minute aus, ehe Leon Rehme in der 69. Minute das Spiel komplett zugunsten des LSC drehte. Leipzig bleibt mit 52 Punkten Zweiter, Torgau rutscht auf Platz 13 ab.

Im Kellerduell feierte der SV Fortschritt Lunzenau einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. Beim Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 siegten die Gäste knapp mit 2:1. Colin Zieger stellte in der 16. Minute die Weichen auf Auswärtssieg. Gröditz belohnte sich durch Kevin Perkun in der 70. Minute mit dem Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz: Majd Almoussa erlöste den Aufsteiger aus Lunzenau in der 78. Minute mit dem Siegtreffer. Lunzenau klettert auf Platz zwölf und hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, während Gröditz mit 16 Zählern Letzter bleibt. ---

Keinen Sieger gab es in der Begegnung zwischen dem VfB Zwenkau 02 und dem SV Liebertwolkwitz. Die beiden Mittelfeldteams trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Ben Dammmüller brachte die Zwenkauer Hausherren in der 26. Minute in Führung. Liebertwolkwitz steigerte sich nach dem Seitenwechsel und kam durch Franz Dittrich in der 67. Minute zum Ausgleich. Zwenkau verbleibt nach diesem Remis mit 34 Punkten auf dem zehnten Platz, während die Wolkwitzer mit 42 Zählern den siebten Rang absichern. ---

Der unangefochtene Spitzenreiter Kickers 94 Markkleeberg hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und die SG Motor Wilsdruff mit 3:1 niedergerungen. Leo Andreas Morgenstern brachte die Hausherren in der 31. Minute standesgemäß in Führung. Wilsdruff steckte jedoch nicht auf und glich durch Jonas Geppert in der 36. Minute postwendend aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Primus wieder die Kontrolle. Christian Freyer avancierte mit seinem Doppelpack in der 52. Minute und 81. Minute zum Matchwinner. Markkleeberg festigt mit 62 Punkten den Platz an der Sonne, während Wilsdruff mit 21 Zählern auf dem 14. Platz verharrt. ---

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 bleibt dem Tabellenzweiten aus Leipzig dicht auf den Fersen. Gegen den SV Lindenau 1848 feierten die Hausherren einen 3:1-Heimerfolg. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als Jakob Ratzlaff Lindenau bereits in der 9. Minute in Führung brachte. Panitzsch schüttelte sich kurz und schlug durch Ole Schäfer in der 20. Minute und Jonas Benedix in der 25. Minute noch vor der Pause zurück. Ein Eigentor von Robert Pöschel in der 81. Minute besiegelte schließlich den Endstand. Panitzsch bleibt mit 49 Punkten Dritter, Lindenau rangiert auf Platz elf. ---

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Radefeld erst in der absoluten Schlussphase. Der Radefelder SV 90 und die Reserve der BSG Chemie Leipzig trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Viet Duc Pham brachte Radefeld in der 16. Minute in Front, Tom Quang Bager glich in der 23. Minute aus. Nur sechzig Sekunden später stellte Moritz Diermann in der 24. Minute die Führung für die Hausherren wieder her. Als alles nach einem Heimsieg aussah, schlug Lorenz Jantzen in der dritten Minute der Nachspielzeit in der 90.+3. Minute eiskalt zu und rettete Chemie den Punkt. Radefeld bleibt Achter, Chemie verweilt auf Rang neun. ---

Der Bornaer SV 91 hat eine Überraschung gegen den HFC Colditz nur knapp verpasst. Nach der herben Klatsche im Hinspiel zeigten die Bornaer eine leidenschaftliche Leistung und gingen durch Georg Eric Baer in der 21. Minute sogar in Führung. Janik Neuhaus glich in der 30. Minute aus, ehe Christoph Jackisch in der 59. Minute und Justin Lungwitz in der 63. Minute die Weichen für Colditz auf Sieg stellten. Borna bewies Moral, kam aber durch den zweiten Treffer von Baer in der Nachspielzeit in der 90.+1. Minute nur noch zum 2:3-Anschluss. Colditz bleibt Vierter, Borna verbleibt auf dem vorletzten Platz.

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