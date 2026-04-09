Markkleeberg in Torgau gefordert – Colditz empfängt Naunhof

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord bricht mit dem 21. Spieltag die entscheidende Phase der Saison an. Die Karten auf dem Tisch der Tabelle offenbaren eine Zweiklassengesellschaft, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Während die Kickers 94 Markkleeberg mit einem bequemen Vorsprung von 13 Punkten dem Titel entgegensteuern, herrscht dahinter ein gnadenloses Gedränge. Drei Mannschaften rangieren punktgleich mit 36 Zählern auf den Plätzen zwei bis vier und lauern auf jeden Fehler der Konkurrenz. Doch der wahre Nervenkrieg tobt am Ende des Tableaus. Jeder gewonnene Zweikampf, jedes Tor und jeder Punkt kann in dieser Phase über die sportliche Zukunft entscheiden. Besonders für die Aufsteiger wird das rettende Ufer zu einer immer schwierigeren Mission, während gestandene Kräfte der Liga verzweifelt versuchen, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren.

Das Wochenende wird bereits am Freitagabend unter Flutlicht eröffnet, wenn die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig den Tabellenzweiten aus Meißen empfängt. Für den Meißner SV 08 ist die Marschroute klar: Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Colditz am vergangenen Spieltag muss eine Reaktion her, um den zweiten Platz in der Tabelle zu verteidigen. Die Gastgeber rangieren derzeit auf Platz acht und agieren befreit auf. Mit 28 Punkten haben sie sich im Mittelfeld etabliert und könnten mit einem Heimsieg weiter nach oben klettern. Meißen hingegen darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, da die Verfolger aus Leipzig und Panitzsch nur auf eine Chance warten, vorbeizuziehen.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr Bornaer SV 91 Borna Radefelder SV 90 Radefeld 15:00 PUSH

Der Bornaer SV 91, derzeit auf dem 15. Tabellenplatz und damit tief in der Abstiegszone verwurzelt, empfängt den Radefelder SV 90. Die Formkurve der Hausherren zeigt nach der jüngsten Niederlage steil nach unten, und der Rückstand auf Platz zwölf beträgt bereits vier Punkte. Radefeld hingegen reist als Tabellenzehnter an und könnte mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung endgültiger Klassenerhalt machen. Für Borna ist es ein Endspiel um die Hoffnung, während die Gäste die Chance haben, sich aller Sorgen fürs Erste zu entledigen. ---

Das klassische Duell David gegen Goliath findet in Gröditz statt. Das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 trifft auf den Tabellenvierten SV Panitzsch/Borsdorf 1920. Die Vorzeichen könnten gegensätzlicher nicht sein: Gröditz hat erst zwölf Punkte auf dem Konto und ist seit drei Spielen ohne eigenen Punkt. Panitzsch/Borsdorf hingegen strotzt nach vier Siegen in Folge vor Selbstvertrauen und will den punktgleichen Meißnern den Rang ablaufen. Alles andere als ein deutlicher Auswärtssieg wäre eine faustdicke Überraschung, doch gerade diese Unberechenbarkeit macht den Reiz der Liga aus. ---

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 15:00 PUSH

Der unangefochtene Spitzenreiter Kickers 94 Markkleeberg reist zum SC Hartenfels Torgau 04. Es ist das Aufeinandertreffen von absoluter Souveränität und Abstiegsangst. Markkleeberg thront mit 49 Punkten an der Spitze und hat in 20 Spielen erst eine einzige Niederlage einstecken müssen. Die Gäste wirken in dieser Saison wie eine unaufhaltsame Maschine. Torgau hingegen belegt den 14. Platz und stellt mit 73 Gegentreffern die Schießbude der Liga. Nach zuletzt 14 Gegentoren in zwei Spielen steht die Abwehr der Hausherren vor der nächsten Mammutaufgabe. Es bleibt abzuwarten, ob der krasse Außenseiter dem Favoriten zumindest ein Bein stellen kann. ---

So., 12.04.2026, 14:30 Uhr Leipziger SC 1901 Leipziger SC SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 14:30 PUSH

Der Leipziger SC 1901 empfängt als Tabellendritter die SG Motor Wilsdruff. Die Leipziger Aufsteiger spielen eine herausragende Saison und sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Meißen. Mit einem Sieg könnten sie den Druck auf die Konkurrenz massiv erhöhen. Wilsdruff hingegen kämpft auf Platz 13 leidenschaftlich gegen den Abstieg. Die jüngsten Spiele haben gezeigt, dass die Moral intakt ist, doch spielerisch wartet beim LSC eine andere Hausnummer. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in dieses Spiel und wollen ihre Position in der Spitzengruppe zementieren. ---

Lindenau steht mit 25 Punkten auf dem elften Platz und braucht noch einige Zähler, um sich endgültig aus der Gefahrenzone zu verabschieden. Liebertwolkwitz hingegen erlebte zuletzt eine deutliche Heimniederlage gegen Chemie II und rutschte auf den siebten Rang ab. Die Gäste wollen Wiedergutmachung betreiben und ihre spielerische Klasse unter Beweis stellen. Lindenau wird mit Kampf und Leidenschaft dagegenhalten, um die Punkte im eigenen Stadion zu behalten. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr HFC Colditz Colditz SV Naunhof 1920 SV Naunhof 15:00 PUSH

Das sportliche Highlight des Spieltags steigt in Colditz. Der Tabellenfünfte empfängt den Sechsten, den SV Naunhof 1920. Nur ein einziger Punkt trennt diese beiden Mannschaften voneinander. Colditz hat durch den Sieg in Meißen bewiesen, dass sie auch die Großen der Liga stürzen können. Naunhof hingegen erledigte seine Hausaufgaben gegen Lunzenau souverän. In diesem Verfolgerduell geht es um den Anschluss an die Spitze. Beide Teams bevorzugen das Spiel nach vorne, was auf eine intensive und torreiche Begegnung hoffen lässt. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau 15:00 PUSH