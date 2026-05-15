Markkleeberg fordert Wilsdruff – Colditz gastiert beim Bornaer SV

– Foto: Wolfgang Schulze

In der Sachsenklasse Nord bricht am 26. Spieltag eine Phase an, in der Nuancen über sportliche Schicksale entscheiden. Während der Spitzenreiter aus Markkleeberg trotz kleinerer Wackler in der Vorwoche mit zehn Punkten Vorsprung dem Titel entgegensteuert, brennt am Ende der Tabelle lichterloh der Baum. Besonders für die Aufsteiger aus Borna, Torgau und Gröditz wird die Luft immer dünner. Das bereits unter der Woche ausgetragene Duell zwischen Naunhof und Meißen, das mit einem deutlichen 4:1 für die Gastgeber endete, hat das Verfolgerfeld zusätzlich unter Druck gesetzt. Von torreichen Revanchegelüsten bis hin zum nackten Überlebenskampf bietet dieser Spieltag die gesamte Palette fußballerischer Emotionen.

Der SV Naunhof 1920 hat ein gewaltiges Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. Mit einem souveränen 4:1-Heimsieg überrollten die Schützlinge von Trainer Benjamin Fraunholz einen sichtlich verunsicherten Meißner SV 08. Die Partie im Naunhofer Sportzentrum begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 4. Minute versetzte Felix Benedikt den Gästen den ersten schmerzhaften Wirkungstreffer, als er zur frühen Führung einnetzte. Die logische Konsequenz war das 2:0 durch Steven Kaulich in der 20. Minute, das die Überlegenheit der Gastgeber bereits in der Anfangsphase untermauerte.

Erst in der zweiten Halbzeit keimte bei den mitgereisten Fans kurzzeitig Hoffnung auf, als Richie Mike Melzer in der 70. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. Doch die Naunhofer Antwort ließ nicht lange auf sich warten und fiel unter dem Jubel der 167 Zuschauer gewaltig aus. Der eingewechselte Kevin Ruppelt stellte in der 83. Minute die Weichen endgültig auf Sieg, bevor Axel Möhring in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte. Während Naunhof mit diesem Erfolg auf den sechsten Tabellenplatz klettert und nun 44 Punkte aufweist, setzt sich die dramatische Talfahrt für den Meißner SV 08 fort. Für die Mannschaft von Erik Montwill war es die dritte Niederlage in Folge. Mit nun 26 absolvierten Partien bleibt Meißen zwar vorerst auf dem fünften Rang, doch die Formkurve zeigt steil nach unten, während Naunhof bis auf einen Zähler herangerückt ist. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 14:00 PUSH

Der unangefochtene Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg empfängt im heimischen Sportpark die SG Motor Wilsdruff. Die Vorzeichen könnten extremer kaum sein. Markkleeberg thront mit 59 Punkten an der Spitze, während die Gäste mit 21 Zählern auf Platz 14 festsitzen. Im Hinspiel taten sich die Kickers lange schwer, siegten aber letztlich mit 3:1. Joris Jaskulla glich in der 74. Minute die Führung der Wilsdruffer aus, bevor Franz Boltze mit einem Doppelpack in der 81. Minute und 90. Minute den Auswärtssieg sicherte. Wilsdruff braucht im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt, doch gegen die geballte Offensivkraft des Primus hängen die Trauben am Samstagnachmittag extrem hoch. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels Leipziger SC 1901 Leipziger SC 15:00 PUSH

In Torgau gastiert der derzeitige Tabellenzweite Leipziger SC 1901. Die Leipziger Aufsteiger spielen eine furiose Saison und haben sich mit 49 Punkten als erster Verfolger etabliert. Für den SC Hartenfels Torgau 04 ist die Lage auf Rang 13 prekär. Nur ein einziger Punkt trennt sie von den direkten Abstiegsplätzen. Dass der LSC keine Geschenke verteilt, zeigte das Hinspiel beim 3:1-Erfolg der Leipziger. Damals drehte Pascal Mann mit seinen Treffern in der 51. Minute und 72. Minute die Partie, nachdem Torgau in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Linus Marvin Jäger in der 45.+2. Minute in Führung gegangen war. Torgau muss defensiv über sich hinauswachsen, um gegen den Torhunger des LSC zu bestehen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Gröditz 1911 FV Gröditz SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau 15:00 PUSH

Ein echtes Schicksalsspiel steht dem FV Gröditz 1911 bevor. Das Tabellenschlusslicht empfängt den SV Fortschritt Lunzenau. Mit lediglich 16 Punkten ist Gröditz zum Siegen verdammt, um die Resthoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Lunzenau hingegen hat sich mit 23 Punkten auf den zwölften Platz vorgearbeitet und will diesen Vorsprung ausbauen. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der Lunzenauer, die mit 5:0 gewannen. Ludwig Nitsche eröffnete in der 12. Minute, gefolgt von Philipp Dartsch in der 37. Minute. Alexander Dartsch schraubte das Ergebnis in der 43. Minute und 69. Minute weiter in die Höhe, bevor Jonny Glatz in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Gröditz muss diese Schmach vergessen machen, um nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren. ---

Der VfB Zwenkau 02 fordert den SV Liebertwolkwitz heraus. In diesem Mittelfeldduell geht es für Zwenkau darum, den zehnten Tabellenplatz zu festigen und die 35-Punkte-Marke anzuvisieren. Liebertwolkwitz hingegen liegt auf Rang sieben und hat nach dem jüngsten Sieg gegen Naunhof Blut geleckt. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel und endete 4:3 für Liebertwolkwitz. Clemens Bräuer 14. Minute und Jonny Lochmann 19. Minute sorgten für eine frühe Führung, doch Zwenkau drehte die Partie zwischenzeitlich komplett. Erst Benjamin Bernstein sicherte in der 70. Minute den knappen Erfolg für die Wolkwitzer. Die Zuschauer können sich erneut auf eine offensive Begegnung einstellen. ---

Der Tabellendritte SV Panitzsch/Borsdorf 1920 bittet den SV Lindenau 1848 zum Tanz. Panitzsch will mit 46 Punkten den Druck auf den Leipziger SC hochhalten. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel verlor man in Lindenau mit 1:2. Obwohl Tristan Kane Hanschmann Panitzsch in der 67. Minute in Führung brachte, drehten Ahmed Fato 73. Minute und Peter Pöschel 88. Minute das Spiel für die Lindenauer. Die Gäste stehen mit 30 Punkten auf dem elften Platz und könnten mit einem weiteren Überraschungssieg einen riesigen Schritt Richtung endgültigem Klassenerhalt machen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bornaer SV 91 Borna HFC Colditz Colditz 15:00 PUSH

Für den Bornaer SV 91 steht eine psychologische Herkulesaufgabe an. Der Tabellenvorletzte empfängt den HFC Colditz. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind ein tiefsitzendes Trauma für die Bornaer, als sie in Colditz mit 0:9 untergingen. Damals zerlegte der HFC die Gäste nach allen Regeln der Kunst. Christoph Jackisch 19. und 42. Minute sowie Matty Goldammer 50. und 58. Minute trafen jeweils doppelt. Borna braucht mit 18 Punkten dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren, während Colditz als Tabellenvierter weiterhin die Vizemeisterschaft im Visier hat. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Radefelder SV 90 Radefeld BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II 15:00 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags am Sonntag empfängt der Radefelder SV 90 die Reserve der BSG Chemie Leipzig. Es ist das Duell des Achten gegen den Neunten. Nur vier Punkte trennen diese beiden Mannschaften im Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Radefeld mit 2:1 für sich. Viet Duc Pham traf in der 12. Minute zur Führung, und Moritz Bielig besorgte in der 53. Minute den Siegtreffer. Die Chemiker wollen sich für die knappe Niederlage revanchieren und in der Tabelle an den Radefeldern dranbleiben. Beide Teams können befreit aufspielen, was eine spielerisch hochwertige Partie verspricht.

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