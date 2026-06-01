Markkleeberg feiert Meisterschaft – Torgau siegt im Keller

– Foto: Björn Reinhardt

In der Sachsenklasse Nord ist am 27. Spieltag die endgültige Entscheidung im Kampf um den Thron gefallen. Mit einem leidenschaftlichen Kraftakt krönten sich die Kickers 94 Markkleeberg vorzeitig zum verdienten Meister und lassen die Korken knallen. Doch während an der Spitze kollektiver Jubel herrscht, gleicht das Geschehen im Tabellenkeller einem unbarmherzigen Schlachtfeld. Torgau feierte im direkten Duell gegen Lunzenau einen überlebenswichtigen Erfolg, während der Leipziger SC seine Vormachtstellung auf dem zweiten Rang eindrucksvoll untermauerte und den kriselnden Meißner SV weiter in die Tristesse stürzte.

Die dramatische Talfahrt des Meißner SV 08 setzt sich unvermindert fort. Gegen den VfB Zwenkau 02 kassierten die Domstädter eine bittere 3:5-Heimniederlage und rutschten nach der zehnten Saisonniederlage auf den fünften Platz ab. Vor 108 Zuschauern erwischte Zwenkau den besseren Start und ging durch Ben Dammmüller in der 8. Minute in Front. Matteo Stets schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 51. Minute und 54. Minute auf 3:0 in die Höhe. Meißen bewies zwar Moral und kam durch Markus Riedel in der 67. Minute, Richie Mike Melzer in der 87. Minute und Gilbert Nitzsche in der 89. Minute noch einmal bedrohlich heran, doch Florian Naumann erstickte die Hoffnung mit seinen Toren in der 83. Minute und in der Nachspielzeit in der 90.+3. Minute. Zwenkau klettert durch diesen Coup auf den neunten Platz.

Der furiose Aufsteiger Leipziger SC 1901 untermauert weiterhin eindrucksvoll seinen Anspruch auf die Vizemeisterschaft. Gegen den SV Naunhof 1920 feierten die Hausherren einen 3:1-Heimerfolg und bauten ihren Vorsprung auf den dritten Rang auf vier Punkte aus. Naunhof lauerte kompakt und schockte die Zuschauer in der 66. Minute, als Josef Ali Aburgaiba die Gäste in Führung brachte. Die Antwort des Tabellenzweiten folgte jedoch prompt und mit großer Wucht: Dong-Min Kim glich in der 70. Minute aus, ehe Leon Rehme in der 83. Minute die Partie komplett drehte. Den Schlusspunkt setzte Eric Berger in der 90. Minute. Während der LSC mit 55 Punkten strahlt, bleibt Naunhof mit 44 Zählern auf dem sechsten Platz. ---

Ein echter Nervenkrieg spielte sich in Lunzenau ab, wo der gastgebende SV Fortschritt Lunzenau im Schicksalsspiel gegen den SC Hartenfels Torgau 04 eine bittere 1:2-Heimniederlage einstecken musste. Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 166 Zuschauern erwiesen sich die Gäste aus Torgau als das abgezocktere Team. Luca Konstantin Wetzer brachte Torgau in der 28. Minute in Führung, und Charalampous Koumpous erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Lunzenau warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Ludwig Nitsche in der 70. Minute gelang dem Aufsteiger nicht mehr. Torgau verkürzt den Rückstand auf den zwölften Platz damit auf einen einzigen Zähler, während Lunzenau mit 26 Punkten zutiefst im Abstiegskampf verharrt. ---

Der HFC Colditz hielt sich gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 schadlos und kletterte durch einen souveränen 3:0-Heimerfolg auf den dritten Tabellenplatz. Vor 70 Zuschauern brach Christoph Jackisch bereits in der 16. Minute den Bann für die Hausherren. Artur Schmidt in der 79. Minute und Matty Goldammer in der 88. Minute mehrten den verdienten Heimsieg. Colditz darf mit 51 Punkten weiterhin von der Vizemeisterschaft träumen, während für Gröditz mit 16 Zählern die Rettung in weite Ferne rückt. ---

Ein extremes Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg sendete der Bornaer SV 91 mit einem leidenschaftlichen 2:1-Auswärtssieg bei der Reserve der BSG Chemie Leipzig. Marvin Strankmüller brachte den Aufsteiger bereits in der 6. Minute in Führung. Chemie belohnte sich in der 41. Minute durch Tom Quang Bager. In der zweiten Halbzeit avancierte der eingewechselte Georg Eric Baer in der 72. Minute zum gefeierten Helden, als er den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Borna schöpft mit nun 21 Punkten wieder Hoffnung, bleibt aber auf dem 15. Platz, während Chemie auf den zehnten Rang abrutscht. ---

Der SV Lindenau 1848 feiert einen immens wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Radefelder SV 90 setzten sich die Leipziger im heimischen Stadion mit 2:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Nico Oehlmann die 84 Zuschauer in der 64. Minute mit der Führung. Radefeld versuchte zu antworten, fand aber kein Durchkommen gegen die Abwehr der Hausherren. Jude Nformi Awasom besiegelte in der 86. Minute den zehnten Saisonsieg für Lindenau. Die Gastgeber festigen mit 33 Punkten den elften Platz, während Radefeld als Achter im Niemandsland der Tabelle verweilt. ---

Keinen Sieger gab es in der Begegnung zwischen der SG Motor Wilsdruff und dem SV Panitzsch/Borsdorf 1920. Das 1:1-Unentschieden hilft vor allem den Hausherren im Tabellenkeller nur bedingt weiter. Wilsdruff erwischte vor 50 Zuschauern einen Traumstart, als Tim Wollmann bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Panitzsch schüttelte sich jedoch schnell und kam durch Lukas Dost in der 21. Minute zum Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Panitzsch rutscht mit 50 Punkten auf den vierten Tabellenplatz ab, während Wilsdruff als Tabellenvierzehnter mit 22 Punkten weiterhin auf einem der Abstiegsplätze festsitzt. ---

Der historische Moment ist perfekt. Die Kickers 94 Markkleeberg feierten beim SV Liebertwolkwitz einen hart umkämpften 1:0-Auswärtssieg und krönten sich damit vorzeitig zum Meister der Sachsenklasse Nord. Vor 111 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Wolkwitzer dem Favoriten alles abverlangten. In der 52. Minute erlöste Leo Andreas Morgenstern die mitgereisten Fans mit dem goldenen Tor des Tages. Während Liebertwolkwitz mit 42 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz stagniert, kennen der Jubel und die Erleichterung beim Spitzenreiter keine Grenzen mehr. Die Kickers weisen nach 27 Partien eine makellose Bilanz von 20 Siegen auf und sind uneinholbar an der Spitze.

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