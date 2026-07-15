Markert macht's! Ammerthal gewinnt & setzt Ausrufezeichen Der Wiederaufsteiger gewinnt das Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord vor 1000 Zuschauern gegen den ASV Neumarkt spät mit 1:0 von Florian Würthele · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Ammerthal und Neumarkt lieferten sich einen intensiven Fight um Bayernliga-Punkte. – Foto: Jonas Löffler

Aufsteiger DJK Ammerthal hat einen optimalen Start in die neue Bayernliga-Saison erwischt. Vor der Prachtkulisse von 1000 Zuschauern sackte die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl im offiziellen Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord durchaus überraschend alle drei Punkte ein. Ein später Treffer von Top-Neuzugang Lucas Markert verhalf der DJK am Mittwochabend zum 1:0-Heimsieg gegen den Dritten der Vorsaison, den ASV Neumarkt. Neben Siegtorschütze Markert darf Ammerthals Keeper und Kapitän Christopher Sommerer mit seinen Paraden als Matchwinner betitelt werden.



Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es der erste Spieltag war. Keiner wollte das große Risiko fahren. Ein entsprechendes Abasten entwickelte sich. Tanyel Deliboyraz (18.) für Ammerthal und Maximilian Bergler (31.) für Neumarkt vergaben die beiden besten Chancen. Ansonsten waren Tormöglichkeiten rar gesät.



Lebhafter waren die zweiten 45 Minuten. Nun suchten beide Mannschaften ihr Heil vermehrt in der Offensive. Auf Seiten der Gastgeber stand Torwart Sommerer mehrfach im Blickpunkt, war mehrmals stark zur Stelle. Neumarkts Top-Torjäger Selim Mjaki scheiterte kurz nach Wiederbeginn aus sieben Metern. Einen großen Aufreger gab es in der 76. Minute. Ein Kopfball von Ammerthals Manuel Mutove flog an die Unterkante der Latte, von dort auf die Torlinie und zurück ins Spielfeld. Hatte der Ball die Linie im kompletten Umfang überschritten oder nicht? Der Schiedsrichter sagte nein. Dies sollte letztlich egal sein, weil die DJK acht Minuten später das Siegtor erzielte. Nach einer Ecke machte Kharabara das Spielgerät mit einem Diagonalball wieder scharf. Mutove bediente Wolf, der die Kugel scharf in den Rückraum beförderte. Dort stand Lucas Markert goldrichtig und traf ins rechte Toreck zum vielumjubelten 1:0. Der Endstand.





Ammerthals Übungsleiter Tobias Rösl freute sich über den Auftaktsieg: „Nach dem Testspiel-Highlight am Samstag haben wir die Gegentore für den Juli gefühlt schon gekriegt. Natürlich war das Ziel für heute, stabiler und kompakter zu stehen. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Wer in diesem Spiel erste Tor machen, wird normalerweise durchkommen. Wir hatten mit dem Kopfball ein Riesen-Brett. Ob der Ball drin war oder nicht, ist uns im Endeffekt egal. Die ersten drei Punkte in der neuen Liga sind eingefahren. Letztes Jahr haben wir gesagt, dass ein 1:0 ein Ergebnis für einen kommenden Aufsteiger ist. Dieses Jahr stellt ein 1:0 die ersten Punkte gegen den Abstieg dar. Das ist unser Ziel. Und diese Mission haben wir heute erfolgreich gestartet.“



Neumarkts Trainer Drilon Asani fasste die 90 Minuten so zusammen: „Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte hat man gemerkt, dass beide Mannschaften wenig Risiko gehen wollten und erstmal gut stehen wollten. Das hat auf beiden Seiten überwiegend geklappt. In der zweiten Halbzeit waren ein wenig mehr Chancen da. Für uns ist es natürlich bitter, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Das war unsere größte Schwäche heute. Wenn man wie Ammerthal aus den zwei, drei Chancen eine macht, hat man es am Ende verdient.“



