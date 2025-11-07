Markendorf feiert klaren Heimsieg gegen Dynamo Eisenhüttenstadt

– Foto: Rene Hofrichter

Im heutigen Auftaktspiel des 10. Spieltags der Landesklasse Ost zeigte sich der SV Blau-Weiss Markendorf in Torlaune. Gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt gelang ein 4:0-Heimerfolg. Für Eisenhüttenstadt wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer.

Vor 113 Zuschauern in Markendorf dominierte die Heimelf von Beginn an. Derenik Mayilyan brachte den SV Blau-Weiss in der 23. Minute in Führung und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Auch nach der Pause blieb Markendorf spielbestimmend. Mayilyan erhöhte in der 53. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Ridvan Alkis nur acht Minuten später auf 3:0 stellte (61.). Den Schlusspunkt setzte Sascha Witt in der 69. Minute mit dem 4:0.

In Fürstenwalde trifft die Reserve des FSV Union auf Germania Schöneiche II. Für Union, das zuletzt spielfrei war, geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Schöneiche dagegen kassierte mit dem 0:3 gegen Markendorf die fünfte Niederlage und rutschte ins Tabellenmittelfeld ab. Drei Tore von Sascha Witt besiegelten die Pleite. Union will die Heimstärke ausspielen und den fünften Saisonsieg einfahren. ---

Union Bestensee will nach dem späten 2:1-Erfolg in Dahlewitz den nächsten Sieg nachlegen. Doppeltorschütze Gordon Schust drehte die Partie in der Schlussphase und war damit der Matchwinner. Gegner Admira 2016 war zuletzt spielfrei, hatte zuvor aber fünf Gegentore in Guben hinnehmen müssen. Mit neun Punkten aus neun Spielen brauchen die Gäste dringend Punkte, um den Abstand zum Mittelfeld nicht größer werden zu lassen. ---

Der FV Blau-Weiß 90 Briesen will nach dem 3:3 in Eisenhüttenstadt zurück in die Erfolgsspur. Jacob Naskrenski, Thomas Zupp und Marvin Benno Lähne sorgten für die Treffer, am Ende reichte es aber nur zu einem Punkt. Der SV Grün-Weiß Großbeeren kommt mit Rückenwind: Beim 2:1 gegen Zossen trafen Mick Hornat und Fabian Goldhahn. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld, ein Sieg würde sie näher an die obere Tabellenhälfte bringen. ---

Morgen, 14:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 14:00

Der MSV Zossen 07 trifft auf den MTV Wünsdorf 1910 – und will nach der knappen 1:2-Niederlage in Großbeeren endlich wieder punkten. Fabian Goldhahn und Mick Hornat hatten dem MSV den Zahn gezogen, Raven Damien Weißberg traf spät zum Anschluss. Wünsdorf unterlag zuletzt in einem spektakulären 4:5 gegen Guben Nord, obwohl Maximilian Hofmann dreimal traf. Beide Teams dürften offensiv agieren, ein torreiches Spiel ist wahrscheinlich. ---

Morgen, 14:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 14:00

Der Breesener SV Guben Nord will nach dem 5:4-Erfolg in Wünsdorf weiter klettern. Luca Bäcker traf dabei viermal und war der Mann des Spiels. Gegner Königs Wusterhausen verlor deutlich 0:3 gegen Spitzenreiter Schulzendorf – Mick-Oliver Thiel, Steven Ewaldt und Leon Petrofsky sorgten für klare Verhältnisse. Guben Nord geht als Favorit in die Partie, will aber die Defensive stabilisieren, nachdem zuletzt vier Gegentore fielen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf Teltower FV 1913 Teltower FV 14:00

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Schulzendorf: Der Tabellenführer empfängt den Drittplatzierten Teltower FV. Die Gastgeber siegten zuletzt mit 3:0 in Königs Wusterhausen und haben nun zehn Siege aus elf Spielen auf dem Konto. Teltow dagegen feierte mit dem 4:1 gegen den 1. FC Frankfurt II einen eindrucksvollen Sieg – Benjamin Milles (Kuppke), Florian Adam und Joel Bahner (2) trafen. Schulzendorf will mit einem Erfolg den Verfolger endgültig distanzieren, Teltow hingegen den Meisterschaftskampf offen halten. ---