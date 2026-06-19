Mark Phillip Wolf verlässt Wolfenbüttels Landesliga-Team

– Foto: Daniel Salinger

Nach zwölf Jahren in der ersten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel endet für Mark Philip Wolf ein bedeutendes Kapitel. Der Verteidiger wird zum 30. Juni aus der Oberliga-Mannschaft verabschiedet und künftig für die zweite Herrenmannschaft des Vereins in der Bezirksliga auflaufen.

Seinen letzten Einsatz für die Erste erhielt der 30-Jährige im abschließenden Oberliga-Spiel beim BSV Rehden. Trainer Deniz Dogan wechselte ihn beim 2:1-Erfolg in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einmal ein und ermöglichte ihm damit einen letzten Auftritt im Trikot der ersten Herren. In der gesamten abgelaufenen Saison kamen nur drei Partien in der Oberliga auf das Konto von Wolf. Schon zehn Mal spielte er in der Reserve und feierte die Meisterschaft, jedoch nicht den Aufstieg, da Wolfenbüttel sich am Ende aus der Oberliga verabschieden musste.

„Ich war immer nah dran an der Mannschaft, die Jungs liegen mir einfach am Herzen“, erklärte Wolf zum Abschied. Künftig freue er sich darauf, „einfach nur zu kicken“ und zu schauen, „was mein Körper in den nächsten Jahren noch hergibt“.