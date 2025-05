Mark Barrenpohl ab Sommer Trainer bei Eintracht Neuenkirchen

Anfang April war die Überraschung groß, als der damalige Eintracht-Trainer Maik Pundt unerwartet zurück trat. Auf ihn folgten der bisherige Co-Trainer Christoph Schmidt und Kapitän Moritz Kornhage, die nach wie vor das Trainer-Team bilden. Ab Sommer folgt auf die Interimslösung nun ein erfahrener Trainer, in Form von Mark Barrenpohl. Der 49-Jährige war in der laufenden Saison noch aktiv als Trainer beim Kreisligisten AC Achmer, gab aber bereits Anfang des Jahres bekannt, dass er sich nach der Saison vom ASC verabschieden wird. Barrenpohl ist in Achmer ein wahres Urgestein. Der 49-Jährige betreute den Verein – mit einigen Unterbrechungen – insgesamt über zwölf Spielzeiten hinweg seit 2004. In der abgelaufenen Saison führte er den SC Achmer zum Aufstieg in die Kreisliga. Für seine Mannschaft wird der erneute Abstieg in die 1. Kreisklasse in dieser Saison allerdings nicht vermeidbar sein – der ASC steht bereits als Absteiger fest.

Ab Sommer wartet auf Barrenpohl nun eine ganz neue Aufgabe. Der Verein setzt große Stücke auf ihn und traut ihm den erfolgreichen Neustart in der Kreisliga vollstens zu. Für Eintracht Neuenkirchen endet die Bezirksligazeit bereits wieder nach einer Saison – mit 22 Punkten nach 31 Spielen ist auch hier der Abstieg bereits besiegelt. Für Neuenkrichen war es nach langer Kreisligaangehörigkeit ein besonderer Aufenthalt. Zuletzt spielte die Eintracht in der Saison 2005/2006 in der Bezirksliga, darauf folgten bis zur laufenden Saison ausschließlich Kreisligaspiele.