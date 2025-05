Mariusz Rymsza kehrt zum SC Niederhof/Binzgen zurück

Der SC Niederhof/Binzgen darf sich zur kommenden Saison über einen Rückkehrer freuen. Wie der B-Kreisligist mitteilte, wird Mariusz Rymsza ab Sommer wieder an alter Wirkungsstätte auflaufen. Der 34 Jahre alte Defensivakteur wechselt dann vom Bezirksligisten SV Blau-Weiss Murg zum Sportclub.

Anfang 2015 war Rymsza aus Polen zum SV Niederhof gewechselt, mit dem er direkt die Meisterschaft in der Kreisliga A feiern durfte. 22 Spiele absolvierte er in der darauffolgenden Saison für den SVN in der Bezirksliga, "ehe er dann nach dem Zusammenschluss mit dem FC Binzgen für drei weitere Saisons bei der SG Niederhof/Binzgen eine absolute Stütze war", so der Sportclub. "Umso bitterer war sein Abgang im Jahr 2019, als es ihn zum FC 08 Bad Säckingen zog." Nach zweieinhalb Jahren in Murg wird er nun zu seinem früheren Verein zurückkehren.