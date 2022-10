Marius Wörl: Der nächste Junglöwe startet durch – Zeitraffer-Karrieresprung wie bei Morgalla Startelfdebüt gegen Osnabrück

München – Die Nummer 38 der Löwen hatte keiner auf dem Zettel; sie kam in keinem der Vorberichte vor, auch im kicker-Sonderheft sucht man sie vergeblich – nicht mal im Profikader auf tsv1860.de taucht sie auf. Im Kader der U 19 schon. Nur das Nötigste ist dort angegeben. Alter: 18. Position: Mittelfeld. Auch die Körperdaten (1,78 m, 69 kg) werden aufgeführt – und sein Vorgängerverein, bei dem sich zumindest der tiefblaue Fan fragt, ob das eine nötige Angabe ist: FC Bayern.

Wörl beeindruckt Löwen-Profis: „Der Junge macht sich einfach keine Platte“

Inzwischen fast verjährt, denn dieser Marius Wörl ist nun schon seit vier Jahren ein Löwe; das Rüstzeug zum Drittligaspieler wurde ihm also an der Grünwalder Straße mitgegeben. Und trotzdem: Dass Michael Köllner sich traute, den Youngster in einem wichtigen Spiel aufs Feld zu schicken, hat alle erstaunt. Es spricht einerseits für den Mut des Trainers, aber viel mehr noch für das Vertrauen, das man bei 1860 in die Fähigkeiten dieses Leichtgewichts hat. Im BR zeigte sich Mitspieler Marcel Bär keineswegs erstaunt. „Der Junge macht sich einfach keine Platte“, schwärmte der verletzt gewesene Torjäger: „Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der sich sehr gut in Räume bewegen kann. Er muss jetzt dranbleiben, dann kann aus ihm ein richtig guter Spieler werden.“ Ein Lob zum Einrahmen.

Parallelen zu Leandro Morgalla drängen sich auf. Auch dessen Entwicklung vom Jugend- zum Drittligaspieler vollzog sich im Zeitraffer. Stammkraft im Totopokal, in Köln Ende Januar ein erster Kurzeinsatz, Startelfdebüt sieben Wochen später in Mannheim. Ähnlich lief es bei Wörl: Profi-Feuertaufe im Totopokal, erste Einwechslung in der 3. Liga gegen Aue – und nun das Startelfdebüt, bei dem der Novize kein bisschen Nervosität erkennen ließ. „Bremer Brücke, erstes Spiel von Anfang an – das ist sicher nicht die einfachste Aufgabe“, sagte Yannick Deichmann zum Auftritt seines jungen Kollegen im uraufgeführten 4-3-3-System: „Er hat sich das in den letzten Wochen erarbeitet. Der Trainer hat ihm sehr viel Selbstvertrauen gegeben – und wir ihm auf dem Platz. Marius hat das wirklich gut gemacht, unaufgeregt, sich voll auf seine Aufgabe fokussiert.“