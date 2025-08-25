Marius Wörl bindet sich dauerhaft an Arminia Bielefeld

Der Mittelfeldspieler war bereits seit 2023 für Arminia Bielefeld aktiv und entwickelte sich dort zu einer wichtigen Stütze. Nun folgt der endgültige Wechsel von Hannover 96, das dem Wunsch des Spielers entsprach.
Marius Wörl wird künftig fest für Arminia Bielefeld auflaufen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits leihweise im Kader der Ostwestfalen und wechselt nun dauerhaft von Hannover 96 zur Arminia.
Wörl war 2023 ablösefrei von 1860 München nach Hannover gekommen und unmittelbar im Anschluss nach Bielefeld ausgeliehen worden. In zwei Jahren absolvierte er dort 83 Pflichtspiele in Liga, DFB-Pokal und Westfalenpokal und erzielte zwölf Treffer. Damit entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Leistungsträger im Team.
Zurück in Hannover nahm Wörl im Sommer zunächst an der Saisonvorbereitung teil, verpasste nach einer Krankheitsphase jedoch den Anschluss an die Profimannschaft und wurde zwischenzeitlich in der U23 eingesetzt. In der Profimannschaft kam er lediglich im Pokalspiel bei Energie Cottbus zum Einsatz.
Mit der nun getroffenen Entscheidung erhält der Spieler Planungssicherheit und die Chance, seinen Weg in Bielefeld fortzusetzen. Hannover 96 wiederum sieht sich nach internen Beratungen zu einem wirtschaftlich vertretbaren Transfer gekommen. Damit endet für beide Seiten ein Leihmodell, das Wörl den Weg zu über 80 Pflichtspielen und einer engen Bindung an die Arminia eröffnet hat.