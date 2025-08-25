– Foto: IMAGO

Marius Wörl bindet sich dauerhaft an Arminia Bielefeld Nach zwei Jahren auf Leihbasis verlässt der 21-Jährige Hannover 96 und schließt sich fest den Ostwestfalen an. Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Hannover 96 DSC Arminia Marius Wörl

Der Mittelfeldspieler war bereits seit 2023 für Arminia Bielefeld aktiv und entwickelte sich dort zu einer wichtigen Stütze. Nun folgt der endgültige Wechsel von Hannover 96, das dem Wunsch des Spielers entsprach.

Marius Wörl wird künftig fest für Arminia Bielefeld auflaufen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits leihweise im Kader der Ostwestfalen und wechselt nun dauerhaft von Hannover 96 zur Arminia. Wörl war 2023 ablösefrei von 1860 München nach Hannover gekommen und unmittelbar im Anschluss nach Bielefeld ausgeliehen worden. In zwei Jahren absolvierte er dort 83 Pflichtspiele in Liga, DFB-Pokal und Westfalenpokal und erzielte zwölf Treffer. Damit entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Leistungsträger im Team.