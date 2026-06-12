Marius Werner wechselt in die Reserve

– Foto: Fabian Ziegler

Die sportliche Leitung des FC Domstadt Fritzlar arbeitet auch am Kader der zweiten Mannschaft für die kommende Saison und kann einen Neuzugang vermelden: Von der SG Uttershausen/Lendorf wechselt Marius Werner in die Domstadt. Der 27-Jährige Werner hat bereits in der Jugend des Stammvereins aus Zennern gespielt, im Seniorenbereich spielte er stets für die erste und zweite Mannschaft der SG Uttershausen/Lendorf. Der sportliche Leiter Jan Scharke beschreibt die Verpflichtung wie folgt: „Marius kennt bereits eine Vielzahl unserer Spieler und ist ein absoluter Teamplayer. Er wird der jungen Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen.“ Marius Werner, der im benachbarten Zennern wohnt, freut sich auf die neue Aufgabe in Fritzlar: „Zunächst möchte ich mich bei den Verantwortlichen der SG für die schöne Zeit in Uttershausen bedanken. Die Gespräche mit Jan waren absolut positiv und ich finde es durchaus bemerkenswert, was auch in der zweiten Mannschaft gerade entsteht. Zudem hat die ungewisse Situation in Uttershausen dazu beigetragen, dass ich nun einen neuen Weg einschlage.“ Unbekannt ist der Name Werner in der Domstadt jedenfalls nicht, auch der Vater Marco spielte jahrelang im Stammverein aus Zennern.