Marius Vieler zurück bei seinem Heimatverein

Neuzugang Nr. 4 für den SV Teglingen. Marius Vieler schließt sich zur Saison 2026/27 der ersten Herrenmannschaft des SVT an.
Marius hat seine komplette Jugend beim SV Teglingen verbracht und im Anschluss sämtliche Jugendmannschaften der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen durchlaufen. Beim Übergang in den Herrenbereich wechselte er zu den Jungs von den Sportfreunden aus Schwefingen in die Bezirksliga. Nach fünf Jahren folgt für den 23-jährigen Defensivspieler nun der Wechsel zurück zu seinem Heimatverein.
Wir hatten Marius als „Teglinger Jung“ immer auf dem Zettel und freuen uns, dass es jetzt mit einem Wechsel zur kommenden Saison gepasst hat und er unsere Defensive weiter verstärken wird. Herzlich Willkommen zu Hause, Marius!