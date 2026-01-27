Marius Vieler zurück bei seinem Heimatverein

Neuzugang Nr. 4 für den SV Teglingen. Marius Vieler schließt sich zur Saison 2026/27 der ersten Herrenmannschaft des SVT an.

Marius hat seine komplette Jugend beim SV Teglingen verbracht und im Anschluss sämtliche Jugendmannschaften der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen durchlaufen. Beim Übergang in den Herrenbereich wechselte er zu den Jungs von den Sportfreunden aus Schwefingen in die Bezirksliga. Nach fünf Jahren folgt für den 23-jährigen Defensivspieler nun der Wechsel zurück zu seinem Heimatverein.