Marius Späth: Fünf Tore und zwei Vorlagen für die neue SGM

Trotz seiner starken Einzelleistung zeigte sich der erfahrene Offensivgeist etwas überrumpelt von der Welle der Begeisterung, die ihn nach dem Abpfiff erfasste. In einem Moment tiefer Bescheidenheit blickt er auf den Augenblick zurück, in dem er von der Auszeichnung erfuhr. „Ehrlich gesagt nicht“, gesteht Marius Späth auf die Frage, ob er mit der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche gerechnet habe.

Der furiose Rausch in Friedrichshafen

Was sich beim fulminanten 14:0-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Friedrichshafen abspielte, war ein Offensivsturm. Späth, der mit fünf eigenen Treffern und zwei Assists brillierte, schildert den Spielverlauf und zollt dem geschlagenen Gegner dabei großen Respekt: „Wir waren bereits nach sechs Minuten schon 3:0 vorne und haben diesen Lauf dann das gesamte Spiel aufrechterhalten können. Der Gegner konnte uns dann über das ganze Spiel wenig entgegensetzen. Positiv muss man aber erwähnen, dass die Sportfreunde trotz des immer höher werdenden Spielstandes über 90 Minuten fair geblieben sind und nicht aufgegeben haben.“

Von der reinen Schnelligkeit zum Spiel mit Köpfchen

Im Laufe der Zeit hat der 30-Jährige seine Spielweise gewandelt und sich an die physischen Veränderungen angepasst. Statt reiner Athletik setzt er heute auf taktische Schlauheit vor dem Tor. „Früher definitiv über Bälle in die Gasse und hinter die letzte Abwehrkette. Aufgrund der nicht mehr ganz vorhandenen Geschwindigkeit muss ich mittlerweile mit etwas mehr mit Köpfchen arbeiten. Aber das klappt ja hin und wieder auch ganz gut“, beschreibt er seine Stärken vor dem gegnerischen Kasten.

Ein geglückter Frühstart für das neue Projekt

Die sportliche Heimat des Angreifers erlebte vor der Saison einen enormen Wandel, der eigentlich erst für die Zukunft geplant war. Dass die Fusion vorzeitig vollzogen wurde, erweist sich bereits jetzt als voller Erfolg. „Die SGM wurde dieses Jahr erst gegründet. Ursprünglich war eine Zusammenkunft auf die Saison 2027/2028 angestrebt, die aufgrund Spielermangels beider Vereine ein Jahr vorgezogen wurde. Bis jetzt klappt alles sehr gut, viel mehr kann man (noch) nicht sagen“, schildert er das Entstehen der SGM Argental/Tannau.

Von alten Weggefährten und einem französischen Weltmeister

Inspiration findet Späth sowohl in der eigenen Vergangenheit als auch in den oberen Etagen des Profifußballs. Wenn er über seine Weggefährten und Vorbilder spricht, schwingt tiefe Wertschätzung mit. „Früher habe ich sehr gern mit Daniele Zamarco zusammengespielt. Wir haben uns immer gut ergänzt und ein erfolgreiches Offensiv-Duo gebildet. Heutzutage kann ich mir von der Motivation und dem Ehrgeiz von Martin Gierer hin und wieder eine Scheibe abschneiden. Im Profibereich eigentlich eher nicht. Als Offensivspieler habe ich mir von der einfachen, aber doch sehr intelligenten Art von Antoine Griezmann ein paar Dinge abgeschaut“, erklärt er seine sportlichen Prägungen.

Die absolute Freiheit in der Zentrale

Auf dem Rasen fordert der Routinier die Bälle im gegnerischen Drittel, um Angriffe zu initiieren oder selbst eiskalt abzuschließen. In der Schaltzentrale entfaltet er seine ganze Klasse. Gefragt nach seinen bevorzugten Positionen, gibt er eine klare Antwort: „Am liebsten auf der 10 oder als hängende Spitze.“

Das klare Ziel Aufstieg und die Lehren aus dem Pokal

Aktuell steht das Team auf dem ersten Tabellenplatz in der Kreisliga B4 Bodensee. Doch der Spitzenreiter weiß genau, dass der Weg zum Titel kein Selbstläufer wird und disziplinierte Arbeit verlangt. „Wir haben definitiv das Ziel Aufstieg ausgegeben. Die Qualität und Quantität des Kaders geben auch kein anderes Ziel her. Wir wissen aber auch, dass Spiele wie gegen Bürgermoos im Pokal beim 3:6 nicht mehr passieren dürfen, um dieses Ziel zu erreichen“, betont Späth mit Entschlossenheit.

Der Wunsch nach der Rückkehr in die A-Klasse

Für die kommende Zeit hat der 30-Jährige die Marschroute fest im Blick, verzichtet dabei jedoch auf zu weite Prognosen in einer sich schnell verändernden Fußballwelt. „Mittelfristig möchte ich mit der neuen SGM wieder zurück in die Kreisliga A und uns dort etablieren. Für langfristige Ziele ist mittlerweile auch der Amateurfußball zu schnelllebig geworden“, erklärt der Torschütze sachlich und ambitioniert zugleich.

Treuherzige Leidenschaft für den FCK

Wenn die Fußballschuhe in der Kabine bleiben, schlägt das Herz des Stürmers für einen ganz bestimmten Traditionsverein. Seine emotionale Bindung zu diesem Club lässt ihn auch in schwachen Phasen nicht los. „Eines davon ist mit Sicherheit das Verfolgen der Spiele des 1. FC Kaiserslautern. Auch wenn dies nicht immer schön anzusehen ist, vom Betze kommt man nicht mehr los“, gesteht er seine Liebe zum Pfälzer Traditionsverein.

Fleiß im elterlichen Betrieb

Auch abseits des Spielfelds beweist der Spieler der Woche seine Verlässlichkeit und ist fest in familiäre Strukturen eingebunden. Beruflich bringt er seine Arbeitskraft im eigenen Familienunternehmen ein. „Ich arbeite im Gastronomie-Lieferservice-Unternehmen meines Vaters“, erklärt der 30-Jährige über seinen Alltag, der ihm das geerdete Fundament für seine Glanzleistungen auf dem Rasen bietet.