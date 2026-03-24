Marius Plote: „Das Beste, was wir bisher gespielt haben“

Von der ersten Minute an ließ die Elf von Marius Plote am vergangenen Spieltag keinen Zweifel daran aufkommen, wer Herr im Hause ist. Vor heimischer Kulisse entwickelte der Tabellenzweite eine Dominanz, die sich bereits früh im Spielstand widerspiegelte. Jannik Winkelmann eröffnete den Torreigen in der 10. Spielminute, bevor Niclas Kamp per Foulelfmeter (37.) auf 2:0 erhöhte.

Trainer Marius Plote zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit der spielerischen Darbietung seiner Mannschaft, sparte jedoch nicht an einer detaillierten Analyse. „Ich glaube, das war ein hochverdienter, auch in der Höhe hochverdienter Sieg“, bilanzierte Plote. Besonders die Souveränität im ersten Durchgang beeindruckte den Übungsleiter: „Ich glaube, gerade die erste Halbzeit war mit Abstand das Beste, was wir bisher unter meiner Leitung gespielt haben.“

Zwar gelang den Gästen durch Felix Seeler kurzzeitig der Anschlusstreffer zum 2:1 (41.), doch die Antwort der Wendezeller folgte prompt und gnadenlos. Noch vor dem Pausenpfiff schraubten Maik Laschkowski (43.) und Len-Bennet Rüsing (45.+2) das Ergebnis auf 4:1 hoch. Ein Zwischenstand, der die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen nur ansatzweise wiedergab.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV Wendezelle hungrig. Nick Henke (62.), erneut Jannik Winkelmann (73.) und der glänzend aufgelegte Maik Laschkowski mit seinem zweiten Treffer kurz vor dem Ende (89.) besiegelten den 7:1-Endstand. Dass das Ergebnis nicht zweistellig ausfiel, lag laut Plote einzig an der eigenen Nachlässigkeit vor dem Tor.

Kritik trotz sieben Treffern

Trotz der sieben erzielten Tore fand der Trainer einen kritischen Ansatzpunkt, den er als „Meckern auf hohem Niveau“ einordnete. „Das Einzige, was wir uns wieder vorwerfen lassen können, ist die Chancenauswertung oder Verwertung. Da hatten wir viele Hundertprozentige, gerade in der Box, die wir nicht reingemacht haben“, so Plote. Seiner Ansicht nach hätte man das Ergebnis durchaus noch weiter in die Höhe schrauben können, hätte man im letzten Drittel mit der „letzten Konsequenz“ agiert.

Dennoch überwog das Positive: „Das Ergebnis positiv, die Punkte positiv, das war ein komplett gelungener Auftritt.“

Blick auf die Tabelle

Mit diesem Erfolg festigt der TSV Wendezelle mit nun 39 Punkten seinen zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga 2. Zwar führt der Lehndorfer TSV das Tableau weiterhin mit 49 Punkten an, hat jedoch bereits drei Spiele mehr absolviert als die Plote-Elf. Wendezelle bleibt damit der schärfste Verfolger. Für den TSV Schwicheldt hingegen verschärft sich die Lage im Tabellenmittelfeld; sie rutschen auf Rang elf ab.