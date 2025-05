Marius Nita mit Fünferpack - Plattenhardt so gut wie aufgestiegen

Ein überragender Marius Nita schoss die Sportvg Feuerbach quasi im Alleingang ab. Zwar ging Feuerbach überraschend durch Marin Pranjic in der 4. Minute in Führung, doch Musberg reagierte entschlossen. Nita traf zunächst zum 1:1 (12.), dann folgte ein sicher verwandelter Strafstoß von Lukas Zug (32.) sowie weitere Tore von Nita in der 34., 57., 65. und 88. Minute. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 6:1-Erfolg, der die Gäste tief im Abstiegssumpf hält.

Die Bilanz des SC Stammheim bleibt erschütternd: 31 Spiele, 31 Niederlagen. Auch gegen den Vorletzten SV Oberjesingen war das Heimteam über weite Strecken chancenlos. Marcel Metzger brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung und erzielte auch den Treffer zum 3:0 in der 63. Minute. Dazwischen traf Solomon Ezenne in der 52. Minute.

Der SV Bonlanden präsentierte sich beim Gastspiel in Stuttgart in beeindruckender Frühform. Bereits nach 28 Minuten führten die Gäste mit 3:0: Ivo Covic (20.), Dennis Adam (24.) und Agonis Berisha (28.) trafen eiskalt. Nach der Pause machten Dawid Norbert Lebkuchen (50.) und erneut Adam (64.) das halbe Dutzend fast voll. Croatia Stuttgart wirkte fahrig in der Defensive und fand nie ins Spiel – eine verdiente und deutliche Niederlage.

In einem wild geführten Spiel sorgte Dorde Smiljic mit vier Treffern fast im Alleingang für den Heimsieg des TV Echterdingen II. Nach früher Führung der Gäste durch Ismet Alkan in der 5. Minute antwortete Smiljic prompt mit dem Ausgleich (15.) und dem 2:1 (20.). Yücel-Emre Coskun glich die Partie zwar nochmals zum 2:2 aus (38.), doch in der Schlussphase schlug Smiljic erneut zu: Zuerst traf er in der 88. Minute zum 3:2, dann erhöhte er in der 90. Minute auf 4:2. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Vadim Kromm in der Nachspielzeit – Stuttgart-Münster brach defensiv komplett auseinander.

Der SV Vaihingen entführte drei wichtige Punkte aus Herrenberg und verteidigte Platz vier. Matchwinner war Fabijan Krpan, der seine Mannschaft mit einem Doppelschlag in der 8. und 48. Minute mit 2:0 in Führung brachte. Herrenberg bäumte sich nochmals auf und kam durch Steven Franguere in der 79. Minute zum Anschluss. Doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck in der Schlussphase stand.

Ein starker Max Horn war der Garant für den Sieg der SpVgg Holzgerlingen in Oberjettingen. Bereits in der 15. und 20. Minute brachte er die Gäste mit einem Doppelpack komfortabel in Front. Luka Kravoscanec verkürzte zwar in der 36. Minute für die Gastgeber, doch erneut Horn stellte mit seinem dritten Treffer in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Holzgerlingen bleibt mit dem Dreier auf Tuchfühlung zu Platz zwei.

Der SV Deckenpfronn bewies Moral und drehte die Partie beim ABV Stuttgart in den letzten Minuten. Die Hausherren gingen früh durch ein Eigentor in der 3. Minute in Führung. Danach entwickelte sich eine zähe Partie mit wenig Spielfluss. Erst in der 82. Minute glich Timo Schwarz aus, ehe Marco Völler fünf Minuten später (87.) zum 2:1-Endstand traf. Deckenpfronn festigt damit Rang fünf.

Der Türkische SV Herrenberg hat beim TSV Rohr keine Zweifel an seiner Überlegenheit gelassen. Mert Kizilagil brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Ömer Kilic erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit traf Oguz Yüksel doppelt – in der 68. und 87. Minute. Rohr konnte kaum offensive Akzente setzen und bleibt tief im Tabellenkeller.