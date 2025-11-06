Marius Marx: Zweikampfstark und einer, der das Tempo vorgibt

Verschiedene Aufgaben hat Marius Marx derzeit zu bewältigen: Seit dieser Saison fungiert der 28-jährige Spielmacher der SG Haag/Horath/Dhrontal/Merscheid gemeinsam mit Pascal Zurgeihsel als mitspielender Co-Trainer von Coach Sebastian Loewen. Zudem engagiert er sich im Vorstand des SSV Dhrontal als Beisitzer.

„Es ist schon eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen, doch alle Beteiligten in der SG machen es mir relativ einfach, weil der Teamspirit hervorragend ist. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga mussten wir uns rasch neu orientieren und an die neue Situation in der A-Klasse gewöhnen. Das ist uns jetzt zunehmend besser gelungen“, berichtet Marx, der in Absprache mit Loewen auch Teilaufgaben in der Trainingsgestaltung übernimmt. Fehlt der Coach einmal, leitet Marx komplette Einheiten. „Das funktioniert gut, denn auch Pascal Zurgeihsel kennt die Gegner sehr gut und kann dem Trainer wertvollen Input geben.“

