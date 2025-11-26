Marius Gebhardt und Gedeon Werner verlängern

Marius Gebhardt und Gedeon Werner werden auch in der Saison 2026/2027 das Trainerteam der Seniorenmannschaft des SV Germania Obrigheim sein.

Der Verein ist sehr zufrieden mit der Arbeit vom Trainerteam und konnte in guten Gesprächen sich auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Der Weg den man zusammen eingeschlagen hat soll weitergeführt werden.



Somit freuen sich alle Beteiligten auf den Rest der jetzigen Saison und auf die Runde 2026/2027.