Marius Alt rettet die Generalprobe von Viktoria Goch So langsam wird's für den Landesligisten Viktoria Goch ernst. Vier Tage vor dem Pokalspiel beim Ligarivalen Sportfreunde Niederwenigern trat die Mannschaft beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen an. Co-Trainer Florian Voss fasst seine Eindrücke zusammen.

Sechs Spiele hatte Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen im Voba-Cup ungeschlagen und auch ohne Gegentor überstanden. Nun musste Torwart Marek Schaffers im Test gegen Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch dann doch wieder einmal hinter sich greifen. Und zwar auf ungewöhnliche Weise. 89 Minuten waren auf der Anlage Op den Bökel gespielt, als sich eine etwas verunglückte Flanke von Marius Alt zum 1:1 (1:0)-Endstand ins Netz senkte.

Voss findet Kritikpunkt Damit verhinderte der Gocher auf den letzten Drücker eine verkorkste Generalprobe vor dem Ernstfall. Dieser tritt am Sonntag ein, wenn die Viktoria in der ersten Runde um den Niederrheinpokal beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern antritt. „Wie schon in der Partie gegen den Vogelheimer SV hat uns etwas die nötige Intensität gefehlt. So etwas ist aber in der Vorbereitung völlig normal, da mache ich mir keine Sorgen“, sagte der Gocher Co-Trainer Florian Voss.

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen Viktoria Goch Vikt. Goch 1 1 Abpfiff Der Gastgeber bestätigte mit einem starken Auftritt einmal mehr, dass in der neuen Bezirksliga-Saison mit ihm zu rechnen ist. Die Sportfreunde hatten zu Beginn etwas mehr vom Spiel und gingen in Führung (26.). Tom Beterams, der vom SC Auwel-Holt zurückgekehrt ist, traf mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung aus etwa 22 Metern Distanz in den Winkel.