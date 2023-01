Marith Müller-Prießen kehrt zurück zu den Wurzeln Die langjährige Bundesligaspielerin Marith Müller-Prießen startete ihre erfolgreiche Fußball-Karriere einst als Teenager am Bergsteg. Jetzt will es die 32-Jährige noch einmal wissen und freut sich auf ihr Comeback beim SV Walbeck.

Das Schmuddelwetter zum Wochenbeginn war so ganz nach dem Geschmack von Marith Müller-Prießen. Die Abwehrspielerin gehörte in ihrer erfolgreichen Laufbahn noch nie zu den Schönwetterfußballerinnen. Am Bergsteg absolvierte die ehemalige Bundesligaspielerin zum Start der Vorbereitung ihre erste Einheit mit ihrer neuen Mannschaft: Niederrheinligist SV Walbeck freut sich über einen prominenten Neuzugang.

Danach ging es mit ihrer Karriere steil bergauf. Für Deutschland spielte sie bis hinauf zur U23 für sämtliche Juniorinnen-Nationalmannschaften, mit der U20 wurde sie 2010 Weltmeisterin im eigenen Land. Ihre Stationen in der Frauen-Bundesliga waren der FCR Duisburg, Bayer 04 Leverkusen, 1. FFC Frankfurt und zuletzt der 1. FC Köln. Auch im Ausland war Marith Müller-Prießen aktiv, spielte in der Saison 2019/20 für den französischen Erstligisten Paris FC.

Doch die Wachtendonkerin hatte die Rechnung ohne ihre ehemalige Mitspielerin Lena Jansen gemacht. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Jugendzeit beim SV Walbeck. Als Teenager machten sie in der U17-Juniorinnen-Niederrheinliga auf sich aufmerksam. Die hochtalentierten Spielerinnen, die unter anderen von der heutigen Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Auswahl des Fußball-Verbandes Niederrhein gefördert wurden, hielt es nicht lange am Bergsteg. Lena Jansen, die damals noch Pasch hieß, wechselte zur SGS Essen-Schönebeck, Marith Müller-Prießen zog es zum FCR Duisburg. Bereits im zarten Alter von 15 Jahren feierte Marith ihre Bundesliga-Premiere im Spiel gegen den 1. FFC Frankfurt. „Ich wurde in der letzten Minute eingewechselt, hatte zwar keinen Ballkontakt, habe aber immerhin Stürmerlegende Birgit Prinz auf den Fuß getreten“, erinnert sich die 32-Jährige mit einem Schmunzeln.

Rückkehr in die Heimat

Der Beharrlichkeit von Lena Jansen ist es letztendlich zu verdanken, dass Marith Müller-Prießen doch noch einmal die Fußballschuhe schnürt. „Schon vor meinem Abschiedsspiel in Köln kam die Anfrage von Lena, ob ich nicht Lust habe, wieder für den SV Walbeck zu spielen. Wenn überhaupt, das war für mich damals schon klar, würde ich nur in Walbeck spielen, zurück zu den Wurzeln, wo meine Karriere einst begann“, so die 32-Jährige, die natürlich auch Anfragen von anderen Vereinen hatte.

Nach einigen weiteren Kontakten und Gesprächen, darunter auch mit Walbecks Trainer Dieter Blomm, sagte Marith schließlich zu. „Wir freuen uns natürlich, eine so erfahrene Spielerin in unseren Reihen zu haben. Davon profitiert die ganze Mannschaft, besonders unsere jungen Spielerinnen“, so der Walbecker Trainer. Nach ihrer mehrmonatigen Pause ist Marith Müller-Prießen direkt spielberechtigt. „Ich habe im letzten halben Jahr recht wenig Sport gemacht, in der Bundesliga haben wir ja jeden Tag trainiert. Aber das erste Training hier war schon okay“, sagt die Rückkehrerin, die sich auf ihre neue Aufgabe beim SV Walbeck freut.

Mit ihrer großen Erfahrung dürfte die Defensivspielerin, die jetzt drei Klassen tiefer in der Niederrheinliga antritt, allemal eine große Bereicherung für die Grün-Weißen sein. Neben Lena Jansen trifft sie in Carina Drewes auf eine weitere Spielerin, mit der sie in ihrer Jugend gemeinsam in Walbeck am Ball war. Drewes ist die treue Seele des Vereins und nimmt seit 2004 den weiten Weg von ihrer Heimatstadt Neuss zum Bergsteg auf sich.