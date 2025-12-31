Mario Weimer bleibt beim FC Waldems an Bord

Idstein. Fußball-Kreisoberligist FC Waldems hat noch vor den Feiertagen wichtige personelle Weichen für die kommende Saison gestellt. Der FCW verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Mario Weimer über die laufende Spielzeit hinaus, bestätigt der Verein in einer Pressemitteilung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Wir sind von seiner Qualität als Trainer überzeugt und schenken ihm das Vertrauen, den Klassenerhalt in der KOL zu schaffen", heißt es weiter. Darüber hinaus haben auch Co-Trainer Markus Bölsing sowie Torwarttrainer Robert Moog ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Dazu stößt Co-Trainer Tim Federmann, der Weimer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Limbach kennt.