 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Mario Weimer (zweiter von links) macht als Trainer beim FC Waldems weiter.
Mario Weimer (zweiter von links) macht als Trainer beim FC Waldems weiter. – Foto: Ingo Hörning - Archiv

Mario Weimer bleibt beim FC Waldems an Bord

Kreisoberligist und Trainer machen über die Saison hinaus weiter

Idstein. Fußball-Kreisoberligist FC Waldems hat noch vor den Feiertagen wichtige personelle Weichen für die kommende Saison gestellt. Der FCW verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Mario Weimer über die laufende Spielzeit hinaus, bestätigt der Verein in einer Pressemitteilung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Wir sind von seiner Qualität als Trainer überzeugt und schenken ihm das Vertrauen, den Klassenerhalt in der KOL zu schaffen", heißt es weiter. Darüber hinaus haben auch Co-Trainer Markus Bölsing sowie Torwarttrainer Robert Moog ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Dazu stößt Co-Trainer Tim Federmann, der Weimer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Limbach kennt.

Ein Neuzugang sicher

In Sachen Neuzugängen auf Spielerseite Verstärkung wird sich Pascal Starck vom Hochtaunus-Kreisoberligist EFC Kronberg dem FC Waldems anschließen und soll beim Saisonziel "Klassenerhalt".

Lauris OmmertAutor