Mario Walter-Kern greift beim SV Neukirchen vorm Wald an

Mario Walter-Kern gibt bald die Richtung beim SV Neukirchen vorm Wald vor – Foto: Karl-Heinz Hönl

In ein paar Monaten ist Mario Walter-Kern zurück auf der regionalen Fußballbühne. Der ehemalige Co-Trainer des damaligen Regionalligisten SV Schalding-Heining hat nach seinem Rücktritt beim Kreisligisten TSV Schönberg im vergangenen Herbst eine neuen Verein gefunden. Der 46-Jährige übernimmt zur neuen Saison den SV Neukirchen vorm Wald, der in der Kreisklasse Passau/Freyung derzeit den vierten Rang belegt und neben dem FC Sturm Hauzenberg II, dem FC Dreisessel und der DJK-SG Schönbrunn am Lusen zu den vier Mannschaften gehört, die sich die Vizemeisterschaft unter sich ausmachen werden. Aktuell wird der Vize-Champion von 2024 und 2025 von Daniel Irlbeck und Florian Huber trainiert, die nach der Trennung von Spielercoach Max Freund und Assistenzcoach Johannes Königseder Ende August die Verantwortung übernommen haben und eine gute Bilanz vorweisen können. Unter den beiden Interims-Chefanweisern konnten in 12 Partien beachtliche 25 Zähler geholt werden.

"Mario überzeugte von Beginn an mit seinem fachlichen Können sowie seiner menschlichen Art. Wir freuen uns, dass wir ihn von unseren Strukturen und Umfeld überzeugen konnten. Wir sind sicher, dass er die gute Arbeit von Florian Huber und Daniel Irlbeck fortsetzt und mit der jungen Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte gehen wird", heißt es von Vereinsseite.

"Der SV Neukirchen vorm Wald hat mich vom ersten Moment an begeistert. Im Verein spürt man eine hohe Energie. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, mit der Mannschaft, den Funktionären und den Fans etwas zu bewegen und weiterhin eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Flo und Irle machen eine klasse Arbeit - Christian Scholz kommt als Torwarttrainer bereits im Winter dazu. Die Voraussetzungen in Neukirchen sind hervorragend und somit freue ich mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit", lässt Mario Walter-Kern wissen.