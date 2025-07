Mario Schmidle, Lauchringen: "Trainer durfte öfter Geldbeutel zucken"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SC Lauchringen − Aufsteiger in die Kreisliga A. Den Meistertitel der Kreisliga B, Staffel IV, sicherten sich die SCL-Fußballer dank der besseren Tordifferenz vor der punktgleichen SG Stühlingen/Weizen II. Kapitän Mario Schmidle blickt zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Schmidle: "Wenn wir nicht hochgehen, dann ist der Trainer weg." Der Satz kam von unserem Sportdirektor, als in der Winterpause offen war, wie die Saison ausgeht. Die zwei Jahre davor waren nicht so erfolgreich gewesen. Wir sind sehr froh, dass wir unser Trainerteam behalten dürfen.



BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Schmidle: Als Max Hauser 2023 unser Trainer wurde, führte er Teamevents ein. Dreier- oder Vierergruppen organisieren pro Monat ein Teamevent. Ein Aktivitätentag, Minigolf oder Luftgewehrschießen beim Schützenverein. Das stärkt den Zusammenhalt. Ein weiterer Faktor: die Zusammenarbeit mit unserer zweiten Mannschaft, der Jugendabteilung und dem Verein. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.