Mit der U 21 von Eintracht Frankfurt um die Spieler (v.l.) Mehdi Loune, Bassin Alikhil, Marcel Wenig und Ignacio Ferri Julia kommt viel Arbeit auf den Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes zu. Foto: Okan Barut

Mario Schappert: "Wir müssen vom Kopf bereit sein" Teaser HL: +++ Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes gastiert bei der "kleinen" Eintracht. Eine Mannschaft, die genau zur richtigen Zeit kommen könnte +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Die einzige Konstante beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes ist aktuell die Unkonstanz. Derzeit stehen fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen in der Saisonbilanz 2022/23. Auch im Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau gelang es der Elf von SCW-Trainer Mario Schappert am vergangenen Samstag nicht, erstmals in dieser Saison in zwei Spielen in Folge als Sieger vom Platz zu gehen. Stattdessen sind Kapitän Oliver Schmidt und Co. immer wieder für eine Überraschung gut - allerdings im negativen Sinne.