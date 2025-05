Mario Rombach: „Wir sind als Team zusammengewachsen“

In der Bezirksliga tritt der FC Emmendingen am Wochenende zum Derby beim TV Köndringen an. Trainer Mario Rombach nimmt das Spiel beim Aufsteiger keineswegs auf die leichte Schulter, will aber weiterhin in der Rückrunde ungeschlagen bleiben. Im fupa-Bezirksligatipp sinniert er über den Saisonschlussspurt um den zweiten Tabellenplatz.

Mario Rombach: Es wird definitiv kein einfaches Spiel. Köndringen hat sich mit dem Sieg (2:1) gegen Biengen am Mittwoch viel Last von den Schultern genommen. Das war für sie eine Erleichterung nach den vorigen Wochen. Köndringen ist ein unangenehmer Gegner mit viel spielerischer Qualität. Es wird ein schweres Spiel, wir müssen geduldig bleiben, unsere Stärken auf den Platz bringen und auf die starke Köndringer Offensive aufpassen.

fupa: Herr Rombach, am Sonntag geht es für Ihre Mannschaft zum Derby beim TV Köndringen. Das Hinspiel endete 1:1. Wie schätzen Sie den Gegner ein? Auf was für ein Spiel richten Sie Ihre Mannschaft ein?

fupa: Der FC Emmendingen ist in der Rückrunde noch ungeschlagen, hat in zehn Spielen 28 Punkte geholt. Was läuft anders als in der Hinrunde?

Rombach: Wir sind als Team zusammengewachsen und haben verstanden, dass wir aktiv verteidigen müssen. Das fängt vorne an: Die vorderste Reihe muss bereits gegen den Ball arbeiten, und die hinteren Reihen verteidigen aggressiv und konsequent. Daher haben wir in der Rückrunde weniger Gegentore bekommen. Aber natürlich gibt es auch Situationen, die man nicht nur im Team lösen kann und in denen auch Einzelaktionen gefragt sind.

fupa: Der letzte Spieltag verlief aus Emmendinger Sicht etwas kurios: Das Team hat nichts falsch gemacht und trotzdem den zweiten Platz verloren – Simonswald hat gegen dezimierte Bad Krozinger einen 9:1-Heimsieg eingefahren. Wie geht man damit um: Ist man enttäuscht, oder verleiht die Situation der Mannschaft zusätzliche Motivation?

Rombach: Klar, so ein 9:1 ist schon etwas verwunderlich. Wir hatten in der Woche davor noch gegen Bad Krozingen gespielt; die waren wirklich gut und haben es lange offengehalten. Allerdings haben ihnen in Simonswald drei, vier Spieler im Vergleich gefehlt, und wenn Simonswald ins Laufen kommt, ist das eine überragende Mannschaft. Trotzdem war es unerwartet, dass Bad Krozingen so auseinanderbricht. Aber letzten Endes müssen wir auf uns achten – dann ist es gleich, was die anderen Mannschaften machen.

fupa: Die Restprogramme von Emmendingen und Simonswald sind ähnlich, weil der jeweilige Gegner des FCE stets in der folgenden Woche gegen Simonswald spielt. Der Vergleich der Restprogramme erübrigt sich damit. Glauben Sie, dass der zweite Platz erst am letzten Spieltag im direkten Duell vergeben wird?

Rombach: Diese Möglichkeit wird es bis dahin in beide Richtungen geben. Es sind nun noch fünf Spieltage, auf beide Mannschaften warten schwere Aufgaben. Ich glaube nicht, dass beide unbeschadet durchkommen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eins der beiden Teams nun drei Niederlagen am Stück kassiert. Uns würde es freuen, wenn die Aufgabe am letzten Spieltag noch offen wäre. Das würde bedeuten, dass wir vieles richtig gemacht haben und eine tolle Rückrunde gespielt haben. Vorerst sehen wir aber von Woche zu Woche.

Mario Rombachs Spieltag-Tipps:

SF Oberried – SG Ihringen/Wasenweiler

Donnerstag, 19.30 Uhr (Sportplatz Oberried)

Zwei sehr gute Mannschaften! Ihringen spielt eine sehr gute Rückrunde, und bei den Oberriedern gefällt mir eh, wie sie Fußball spielen. Ich vermute, dass sich die beiden die Punkte teilen werden. Beide sind derzeit in Torlaune, daher tippe ich auf ein 2:2.

SG Freiamt-Ottoschwanden – SG Simonswald/Obersimonswald

Freitag, 19 Uhr (Hardstadion Ottoschwanden)

Auch ein interessantes Spiel, weil es ja unseren unmittelbaren Konkurrenten betrifft. Freiamt-Ottoschwanden hat sich bei uns sehr gut präsentiert, hatte aber etwas Pech. Sie haben einige Chancen liegen lassen, und wir haben immer zu den richtigen Zeitpunkten getroffen. Simonswald hat mit dem 9:1 gegen Bad Krozingen ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich bin gespannt auf die Partie, aber ich vermute, dass sich Simonswald durchsetzen wird. 1:2.

TuS Königschaffhausen – SV Biengen

Sonntag, 14.30 Uhr (Königswegstadion Königschaffhausen)

Biengen ist durch die Niederlage gegen Köndringen definitiv abgestiegen. Königschaffhausen war in der Rückrunde zuhause wieder erfolgreicher, daher tippe ich auf einen 3:1-Heimsieg.

SV Rot-Weiss Glottertal – SV Au-Wittnau

Sonntag, 15 Uhr (Eichbergstadion Glottertal)

Ähnlich wie Ihringen spielt Au-Wittnau eine starke Rückrunde. In Patrice Wassmer haben sie von uns einen Unterschiedsspieler dazugewonnen. Glottertal ist in der Rückrunde nicht ganz so stabil, deshalb setze ich hier auf einen Auswärtssieg. 1:2.

FC Bad Krozingen – SC Reute

Sonntag, 15 Uhr (Erlenmattenstadion Bad Krozingen)

Ein Kellerduell, in dem es darauf ankommt – Reute könnte sich mit einem Sieg etwas absetzen. Die Situation von Bad Krozingen ist verwunderlich: Das ist eine fußballerisch starke Mannschaft und müsste zuhause eigentlich gewinnen. Aber ich glaube, es sieht nach einer Punkteteilung aus. 1:1.

SG Prechtal/Oberprechtal – FC Denzlingen II

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Prechtal)

Es war verwunderlich, dass Prechtal letzte Woche in Biengen verloren hat. Denzlingen steht im Niemandsland. Sie haben eine sehr gute Vorrunde gespielt, und auch in der Rückrunde haben sie immer wieder ihre Qualität aufgezeigt, wie zuletzt beim 1:1 gegen Waltershofen. Prechtal wird sich zuhause auf das Bezirkspokalfinale einstimmen und will ins Laufen kommen. 3:1.

SV Blau-Weiß Waltershofen – FC Freiburg-St. Georgen

Sonntag, 15 Uhr (Krebsbachstadion Waltershofen)

In fußballerischer Hinsicht halte ich das für ein interessantes Spiel, weil St. Georgen einen sauberen und gepflegten Ball spielt. Es wird spannend werden, wie sie sich gegen Waltershofen präsentieren, allerdings ist St. Georgen auswärts etwas launisch. Waltershofen wird den Fokus darauf richten, den Aufstieg durchzuziehen, und gewinnt mit 3:1.

TV Köndringen – FC Emmendingen

Sonntag, 15 Uhr (Elzstadion Köndringen)

Ich hoffe, dass wir einen ordentlichen Auftritt hinlegen – alles Weitere wird sich zeigen.