Mario Pohl verlässt den TSV Mühlenfeld mit sofortiger Wirkung Der Landesligist und sein langjähriger Trainer einigen sich auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit. von SN · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Beim Landesligisten TSV Mühlenfeld kommt es zu einer personellen Veränderung auf der Trainerposition. Mario Pohl beendet seine Tätigkeit bei den Mühlenfeldern vorzeitig. Ursprünglich hatte der B-Lizenzinhaber angekündigt, aus privaten Gründen nach der laufenden Saison aufzuhören. Nun einigte man sich einvernehmlich auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit.

Im Instagram-Post des Vereins äußerte sich Pohl zu seinem Abschied: „Ich habe in den letzten Jahren sehr viel investiert und wollte nach Saisonende aufhören. Nun haben wir uns auf ein sofortiges Ende geeinigt. Ich habe hier mit meinem Trainer- und Funktionsteam aus einer Bezirksligatruppe ein Landesligateam geformt. In der Saison 23/24 haben wir unsere stetig wachsenden Leistungen mit dem Triple gekrönt. Stadtmeister, Landesligaaufsteiger und Bezirkspokalsieger ist für uns ein grandioses Ergebnis gewesen.“ Der Verein verabschiedete seinen Trainer ebenfalls auf Instagram mit anerkennenden Worten. „Lieber Mario, mit deinem Einsatz, deiner Leidenschaft und deinem unermüdlichen Engagement hast du das Team geprägt und viele unvergessliche Momente geschaffen. Du warst nicht nur Trainer, sondern Vorbild, Motivator und Wegbegleiter. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg nur das Beste – und sagen von Herzen: Danke für alles!“