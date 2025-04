Mario Moretti hat einen neuen Verein

Will in der neuen Saison als Spielertrainer mit dem FSV Groß-Zimmern jubeln: Mario Moretti (rechts). Foto: Jens Dörr

Groß-Zimmern. Neuer Spielertrainer plus neuer Torwart-Trainer für den FSV Groß-Zimmern: Der Verein aus der Kreisliga A Dieburg setzt in der kommenden Saison auf den bisherigen Coach des TSV Harreshausen, Mario Moretti. Der bringt in Dirk Affeldt einen Torwart-Trainer mit, nicht jedoch seinen bisherigen Wegbegleiter und TSV-Hauptsponsor Benjamin Borgner.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Ab Juli wird Moretti die Groß-Zimmerner coachen und Peter Hernandez-Allmann ablösen, der erst im Winter gekommen war, zur Spielzeit 2025/26 aber Verbandsliga-Aufsteiger SG Langstadt/Babenhausen übernehmen wird. Dort war auch Moretti früher aktiv gewesen. Der 44-Jährige, der in der Frühphase seiner Karriere für Viktoria Aschaffenburg in der Oberliga auflief, war anschließend zu den Harreshäusern gestoßen und hatte sie durch zwei Meisterschaften in Serie bis in die Kreisoberliga geführt.

Anfang des Jahres verkündeten Moretti und Borgner, die Harreshäuser zum Saisonende zu verlassen. Inzwischen hat der TSV seinen Rückzug in die B-Liga bekannt gegeben. Moretti heuert nun in Groß-Zimmern an, Borgner nimmt eine Auszeit vom Amateur-Fußball. Baki Dogru maßgeblich beteiligt