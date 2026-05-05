Mario Marin wechselt beim FV Lörrach-Brombach in den Aktivbereich

FVLB-Sportchef Antonio Ratto (links) und Mario Marin | Foto: FVLB

Mit Mario Marin wird im Sommer ein weiterer U-19-Nachwuchsspieler in den Aktivbereich des Landesligisten FV Lörrach-Brombach aufrücken. "Für den talentierten Spieler, der kürzlich in der U23 des FVLB sein Debut gab und ein Tor erzielte, ist dies der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung", heißt es seitens des Vereins. "Mario kam aus der Jugend des FC Schönau bzw. der SG Hausen-Zell zum FVLB, wo er in der U17 erstmals zum Einsatz kam. Seither hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist beidfüßig und immer für Tore gut. Er kann auf dem rechten Flügel oder zentral im Angriff eingesetzt werden. Mit seiner Spielintelligenz und seiner Einsatzstärke ist er im Junioren-Verbandsligateam der U19 ein wichtiger Aktivposten."

Parallel zu seiner sportlichen Entwicklung werde Marin ein Studium aufnehmen. "Umso mehr freut es uns, dass er dem Verein weiterhin zur Verfügung stehen wird und den Übergang in den Aktivbereich gemeinsam mit uns gestalten möchte", so der FVLB. Der Sportliche Leiter Antonio Ratto zeigt sich sehr erfreut über Marios klares Bekenntnis zum Verein. „Man werde den jungen Spieler trotz Studium weiter gezielt begleiten und sportlich fördern“, so Antonio Ratto.