Mario Knops wechselt zum Lokalrivalen: Zuschlag KFC Uerdingen

Mario Knops beim erfolgreichen Elfmeter gegen Ratingen. – Foto: Jens Terhardt

Der KFC Uerdingen präsentiert den nächsten Zugang - und auch dieser hat eine Vergangenheit beim SC St. Tönis: Anders als Daiki Kamo, der zuletzt für den Bonner SC in der Regionalliga West gespielt hat, kommt Mario Knops direkt vom Lokalrivalen und wechselt damit innerhalb der Oberliga Niederrhein.

Für den 26-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinem Jugendverein, denn Knops hat in der U19-Niederrheinliga zuletzt für den KFC gespielt. Anschließend debütierte er beim VfB Homberg in der Oberliga, im Anschluss ging er über den VfR Krefeld-Fischeln zum VfL Tönisberg und spielte in der Folge von 2022 bis 2026 für St. Tönis. Der Knoten platzte in der Vorsaison, als der zentrale offensive Mittelfeldspieler mit 18 Toren und zehn Vorlagen in 34 Einsätzen zu den besten Spielern zählte. Auch in der kürzlich abgelaufenen Saison - St. Tönis wurde Fünfter und erreichte den DFB-Pokal, Gegner dort ist Eintracht Frankfurt - ließen sich die Zahlen mit elf Toren und sieben Vorlagen in 29 Einsätzen sehen.

Stöhr wollte Knops schon vor einem Jahr holen

KFC-Trainer Julian Stöhr hat schon vor einem Jahr versucht, Knops von einem Wechsel zu überzeugen. In den Vereinsmedien erklärt er: „Ja, ich habe mit ihm schon vor der vergangenen Saison telefoniert, damals hat er sich allerdings für einen Verbleib in Sankt Tönis entschieden. Er ist ein ganz anderer Spielertyp auf der Zehn, als wir bislang hatten. Er ist ein wuchtiger Typ, der auch mal mit in die Spitze gehen kann und seit einigen Jahren eine sehr gute Tor-Quote hat, auf die wir natürlich auch bei uns hoffen.“